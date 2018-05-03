Galatasaray'a Mariano ve Donk şoku!

RYAN DONK KRİTİK!

Erdinç Şahin

'in 32. haftasında deplasmanda'a konuk olacak olan lider'da sakatlarda son durum belli oldu.Sarı-Kırmızılı takımın kulüp doktoru, geçen hafta oynananderbisinde sakatlananile'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İnce, Brezilyalı savunmacının oynamasının zor olduğunu belirtti.Yener İnce, Hollandalı futbolcu hakkında da konuştu. Donk'un oynamasının da zor olduğunu belirten sarı kırmızılıların kulüp doktoru, "Donk'un oynaması çok zor görünüyor ama son dakikaya kadar bekleyip karar vereceğiz. Donk oynamak istiyor ve çok özverili çalışıyor." sözleriyle Donk'un Akhisar'a karşı oynayıp oynamayacağının maça az bir süre kala belli olacağını belirtti.