Galatasaray'a müjdeli haber!

TERİM'İN FERNANDO KARARI

Erdinç Şahin

'da takımla birlikte çalışmalara başlayan, oynayacak duruma geldi. Takım için önemli bir kimlik olan Brezilyalı yıldızın ilk forma giyeceği maç ise belli oldu.Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray'da iki futbolcudan da iyi haberler geldi.'ndaile oynanan maçta belinden sakatlanan ve herkesi korkutan'nın kontrolleri yapıldı. Uruguaylı kaleci bugün masaj ve tedavi görüp dinlendirilirken hafta sonundaki Karabükspor maçında oynayacağı belirtildi.Bu arada Fernando'nun da artık kendini hazır hissettiğini Fatih Terim ile paylaştığı ve Karabükspor deplasmanında da forma giymek istediği öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun oynama isteği Teknik Direktör Fatih Terim'i sevindirdi.Konyaspor maçına ilk 11'de başlaması planlanan Fernando'ya Fatih Terim'in Karabükspor maçında kesin olarak süre vereceği belirtildi. Uzun süre sahalardan uzak kalan Fernando'yu Terim'in 2.yarıda oyuna sürmesi ve Konyaspor ile oynanacak maça 11'de başlaması bekleniyor.