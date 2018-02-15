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Galatasaray'a UEFA cezası kapıda!

Ekonomik sorunları büyüyen Galatasaray için tehlike çanları çalıyor. Mali tabloları inceleyen sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, 300 milyon Euro'luk zararla karşılaştı. Bu tabloda 9 Mart'ta UEFA ile yapılacak toplantıdan kötü haber çıkması kaçınılmaz görülüyor.

15 Şubat 2018, Perşembe 10:04
Galatasaray'a UEFA cezası kapıda!
Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray'ı içinde bulunduğu ekonomik çıkmazdan kurtarmak için çare arayan başkan Mustafa Cengiz, göreve gelir gelmez mali tabloları inceleme altına aldı. UEFA ile 9 Mart'ta masaya oturacak olan Cengiz, yapılan detaylı araştırma sonucu vahim rakamlara ulaştı…
 

3 FARKLI SENARYO VAR


Galatasaray Sportif AŞ'nin Ocak 2011-Kasım 2017 tarihleri arasında 298 milyon Euro zarar ettiği ortaya çıktı. 300 milyon Euro'ya yakın zararın 122 milyon Euro'su Ünal Aysal dönemine, 58 milyon Euro'su Duygun Yarsuvat dönemine ait. 118 milyon Euro zarar ise Dursun Özbek'in 2 buçuk senelik başkanlığında gerçekleşti. Sportif AŞ'de zarar tavan yapmışken Sarı-Kırmızılı kulübün UEFA ile yapacağı görüşmeden ceza almadan çıkması imkansız görülüyor ve 3 ihtimal üzerinde duruluyor:

1- En kötü senaryoda Galatasaray tekrar Avrupa kupalarından men edilecek. (Sarı-Kırmızılı takım, FFP çerçevesinde 2016-17 sezonunda Avrupa kupalarına alınmamıştı.)

2- Galatasaray'a transfer yasağı gelecek.

3- En iyi senaryoda ise UEFA Galatasaray'a transferde 'sattığın kadar al' diyecek ve takıma maaş bütçesi kısıtlaması getirecek.
 

METE BAŞOL DANIŞMAN OLDU


Yönetiminde Celal Açar ve Ünal Çeviköz'ün istifaları ile karşılaşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu iki ismin yerini doldurdu. Cengiz'in Refik Arkan'ın ardından Mete Başol'u da danışman olarak ekibine aldığı öğrenildi. Finans uzmanı Başol, Faruk Süren döneminde yöneticilik yapmıştı.


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