Galatasaray'a UEFA cezası kapıda!

3 FARKLI SENARYO VAR

METE BAŞOL DANIŞMAN OLDU

Erdinç Şahin

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre;'ı içinde bulunduğu ekonomik çıkmazdan kurtarmak için çare arayan başkan, göreve gelir gelmez mali tabloları inceleme altına aldı.ile 9 Mart'ta masaya oturacak olan Cengiz, yapılan detaylı araştırma sonucu vahim rakamlara ulaştı…Galatasaray Sportif AŞ'nin Ocak 2011-Kasım 2017 tarihleri arasındaettiği ortaya çıktı. 300 milyon Euro'ya yakın zararın 122 milyon Euro'sudönemine, 58 milyon Euro'sudönemine ait. 118 milyon Euro zarar ise'in 2 buçuk senelik başkanlığında gerçekleşti. Sportif AŞ'de zarar tavan yapmışken Sarı-Kırmızılı kulübün UEFA ile yapacağı görüşmeden ceza almadan çıkması imkansız görülüyor ve 3 ihtimal üzerinde duruluyor:En kötü senaryoda Galatasaray tekrar Avrupa kupalarından men edilecek. (Sarı-Kırmızılı takım, FFP çerçevesinde 2016-17 sezonunda Avrupa kupalarına alınmamıştı.)Galatasaray'a transfer yasağı gelecek.En iyi senaryoda ise UEFA Galatasaray'a transferde 'sattığın kadar al' diyecek ve takıma maaş bütçesi kısıtlaması getirecek.Yönetiminde Celal Açar ve Ünal Çeviköz'ün istifaları ile karşılaşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu iki ismin yerini doldurdu. Cengiz'in Refik Arkan'ın ardından Mete Başol'u da danışman olarak ekibine aldığı öğrenildi. Finans uzmanı Başol, Faruk Süren döneminde yöneticilik yapmıştı.