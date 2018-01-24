Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Galatasaray, Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ı KAP'a bildirdi!

Sarı-Kırmızılılarda yeni yönetim kadrosunda yer alan Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas için KAP bildirimi geldi.

24 Ocak 2018, Çarşamba 18:38
Galatasaray, Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ı KAP'a bildirdi!
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Şirketimizin 24.01.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Sayın Başkan Dursun Aydın Özbek'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Mustafa Cengiz'in ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Sayın Nasuhi Sezgin'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Abdurrahim Albayrak'ın ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 

Sayın Serdar Güzelaydın'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Burak Elmas'ın ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir."

Galatasaray yönetim kurulu üyelerini KAP'a bildirdiGalatasaray yönetim kurulu üyelerini KAP'a bildirdi

Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak'ı istemiyor!Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak'ı istemiyor!


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Messi'den Arda'ya veda mesajı

Messi'den Arda'ya veda mesajı
Tolgay Arslan'ın sözleşmesi uzatıldı

Tolgay Arslan'ın sözleşmesi uzatıldı
Robinho, ilk antrenmanına çıktı

Robinho, ilk antrenmanına çıktı
Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay: Sow fedakarlık yaptı

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay: Sow fedakarlık yaptı
Galatasaray'da #YellowFriday çılgınlığı!

Galatasaray'da #YellowFriday çılgınlığı!
Boluspor yeni takım otobüsünü törenle aldı

Boluspor yeni takım otobüsünü törenle aldı
Galatasaray yönetim kurulu üyelerini KAP'a bildirdi

Galatasaray yönetim kurulu üyelerini KAP'a bildirdi
Galatasaray'da devir teslim töreni gerçekleşti

Galatasaray'da devir teslim töreni gerçekleşti
Fenerbahçe Nico Gaitan'ın peşinde

Fenerbahçe Nico Gaitan'ın peşinde
Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı

Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı
Yeni Malatyaspor, Doria ile anlaşmaya vardı

Yeni Malatyaspor, Doria ile anlaşmaya vardı