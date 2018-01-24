Galatasaray, Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ı KAP'a bildirdi!

Galatasaray yönetim kurulu üyelerini KAP'a bildirdi

Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak'ı istemiyor!

Erdinç Şahin

Şirketimizin 24.01.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca,ilk toplanacakkadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak,Sayın Nasuhi Sezgin'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca,ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak,Sayın Serdar Güzelaydın'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Burak Elmas'ın ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir."