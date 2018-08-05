Galatasaray Akhisarspor maçı canlı izle! ATV CANLI YAYIN

Süper Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisaspor Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Taraftalar Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçının saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını merak ederken heyecanlı bir müsabakaya sahne olması beklenen mücadeleyi canlı izlemek istiyor.

GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Akhisarspor maçı yarın akşam (5 Ağustos Pazar) saat 20.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Müsabakayı Dünya Kupası'nda da göğsümüzü kabartan Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Akhisarspor maçını saat tam 20.45'te canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY

Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Ryan Donk, Fernando, Belhanda, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Gomis

AKHİSARSPOR

Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer Bayram, Sissoko, Bilal, Eray Ataseven, Helder Barbosa, Larsson, Seleznyov?

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, bu organizasyonda ilk kez birbirlerine rakip oldu.

Galatasaray 8'inci, Akhisarspor ilk kez oynayacak

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 8'inci, Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ise ilk kez mücadele edecek.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2016 yıllarında üst üste 5 kez Süper Kupa'da mücadele verdi. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.

Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

En fazla Galatasaray kazandı

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İlk maçlar Almanya'da oynandı

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

Türkiye'deki ilk kupayı Fenerbahçe kazandı

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.

İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 6 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.

Erzurum, Kayseri, Manisa, Ankara, Konya ve Samsun'da yapılan bu 6 karşılaşmada Galatasaray 4 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

Konya ikinci kez ev sahipliği yapacak

Konya, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.

Konya'da 2016 yılında oynanan kupada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta rakibine penaltılarda üstünlük sağlayarak, kupayı kazandı.

Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı, 42 bin seyirci kapasitesine sahip.

Cumhurbaşkanlığı Kupası

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok, 10 kezle Galatasaray kazandı.

Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.











