Galatasaray alt yapısının efsane ismi Ali Yavaş geri döndü

EFSANE EKİP İLE DÖNÜYOR

EMRAH BAYRAKTAR’IN DURUMU BELİRSİZ

ALİ YAVAŞ KİMDİR?

Erdinç Şahin

’da teknik direktörlük görevinegetirilmesinin ardındanbüyük bir değişim yaşanmaya başladı. Alt yapıya büyük önem verenalt yapısında önemli futbolcuların yetişmesinde büyük payı olan eski alt yapı sorumlusuyeniden göreve getirdi. Terim, alt yapının tüm yetkisini Ali Yavaş’a emanet etti. Gençlik döneminde Galatasaray’da futbol oynayan Yavaş, Yavaş, 2002-2008 yılları arasında Sarı-kırmızılı takımın alt yapı sorumlusuydu.Galatasaray alt yapısında görev yaptığı dönemde,ve bir çok önemli futbolcuyu Türk futboluna kazandıran Yavaş’ın eski ekibini yenidengetirmesi bekleniyor. O ekipte efsane hocaların hocası Ahmet Keskinkılıç, Nedim Yiğit, Recep Yazıcı, Halim Fıçıcı ve Emrah Bayraktar gibi önemli isimler vardı.Fatih Terim’in Milli Takım ekibinde bulunan Fatih İbradı, idari olarak alt yapıya ve Ali Yavaş’a destek verecek. Ancak Dursun Özbek’in sezon başında göreve getirdiği alt yapı sorumlusu Emrah Bayraktar’ın durumu ise belirsiz. Alt yapıda göreve alıp almayacağı henüz bilinmiyor.1950 doğulmu olanve’da futbol oynadıktan sonratransfer oldu. 1980 yılında futbola veda ettikten sonra’da teknik direktörlük yaptı.dönemindeidari menajerlik görevi yaptı. 2002 yılında ise alt yapının başına getirildi. Onun görev aldığı dönemde altın çağını yaşayan Galatasaray alt yapısı sayısız oyuncuyu Türk futboluna kazandırdı. 2009 yılında kendi isteğiyletakımını giden3-4 yıllık çalışmasının ardındandönmüştü.Fanatik