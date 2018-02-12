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Galatasaray - Antalyaspor (Canlı anlatım

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya

12 Şubat 2018, Pazartesi 20:05
Galatasaray - Antalyaspor (Canlı anlatım
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2.DK: Galatasaray maça baskılı başladı. Ev sahibi ekip raki alanda pas yapıyor.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Carrasso, Linnes, Serdar, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis.

Antalyaspor'un ilk 11'i:

Ferhat, Sangare, Celustka, Diego, Musa, Charles, Hakan, Maicon, Danilo, Sakıb, Deniz


GALATASARAY EVİNDE 16 MAÇTIR KAYBETMİYOR 


Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 16 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Aslan, geride kalan 16 maçta 14 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.


MARIANO VE FEGHOULI  SINIRDA


Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde Mariano ve Sofiane Feghouli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Antalya’ya karşı sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakacak.
 


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