Galatasaray - Antalyaspor (Canlı anlatım

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GALATASARAY EVİNDE 16 MAÇTIR KAYBETMİYOR



MARIANO VE FEGHOULI SINIRDA

Haber Merkezi

Galatasaray maça baskılı başladı. Ev sahibi ekip raki alanda pas yapıyor.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarCarrasso, Linnes, Serdar, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis.Ferhat, Sangare, Celustka, Diego, Musa, Charles, Hakan, Maicon, Danilo, Sakıb, DenizGalatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 16 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.Aslan, geride kalan 16 maçta 14 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde Mariano ve Sofiane Feghouli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Antalya’ya karşı sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakacak.