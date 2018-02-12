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Galatasaray - Antalyaspor (Maç özeti)

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u ağırladı. Sarı kırmızılı ekip baştan sona kadar önde götürdüğü maçı 3 - 0'lık skorla yenerek 44 puanla liderliğe yükseldi

12 Şubat 2018, Pazartesi 21:54
Galatasaray - Antalyaspor (Maç özeti)
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmesi sonrasında lider olma fırsatını kaçırmadı. Sarı kırmızılı ekip Gomis (2) ve Feghouli'nin golleriyle Akdeniz ekibini yenerek liderliğe yükseldi. Galatasaray bu maçı da kazanarak evindeki yenilmemezlik serisini 17 maça çıkardı.


MAÇ ÖZETİ        


90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi. Galatasaray 3 - 0 Antalyaspor

90+2.DK: Galatasaray hakeme itirazdan ikinci sarıdan kırmız kart gördü

84.DK: Sağ kanattan Emre'nin ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Carrasso topu yumrukla uzaklaştırdı.

82.DK: Tolga'nın derinlemesine pasıyla savunmanın arkasına sarkan Gomis, çapraz pozisyonda çok sert bir vuruş yaptı. Ferhat gole izin vermedi.

71.DK: Antalyaspor, oyunu rakip yarı alanda oynamayı sürdürüyor. Ama pozisyon bulmakta zorlanıyorlar.

64.DK: Sangare'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Güral'ın dönerek yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

58.DK: Sağ kanattan maicon'un ortasında Emre Güral'ın arka direğe indirdiği topa Jevtovic, bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı. Top uzak direğin yanından auta gitti.

51.DK: Sakıb derin bir topla Jevtovic'i savunmanın arkasına kaçırmak istedi. Hızlı gelen top kaleci Carrasso'da kaldı.

47.DK: Selçuk'un pasıyla savunmanına rkasına sarkan Gomis, şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Direk gole izin vermedi.

46.DK: İkinci yarı başladı

45.DK: İlk yarı sona erdi. Galatasaray 3 - 0 Antalyaspor

37.DK: GOL! Galatasaray Feghouli'yle farkı 3'e çıkarıyor. Belhanda'nın sol çaprazdan arka direğe doğru attığı nefis pasta topla buluşan Feghouli çaprazdan düzgün bir vuruş yaparak farkı üçe çıkarttı.

32.DK: Selçuk sol kanatta Rodrigues'i kaçırmak istedi. Ama yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.

25.DK: Selçuk derin bir topla Rodirgues'i savunmanın arkasına kaçırmak istedi. Ama iyi bir pas gelmeyince top taca çıktı.



19.DK: GOL! Galatasaray'da Gomis yine sahnede! Fransız golcünün vuruşunda top ağlara gitti. 2 - 0. Charles'ın kaptırdığı topla hızlı gelişen Galatasaray atağında Rodrigues'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Gomis, uzak köşeye sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

13.DK: GOL! Galatasaray Gomis'le 1 - 0 öne geçiyor. Sol çaprazdan Rodrigues'in yerden şut denemesinde rakipten seken topla ön direkte buluşan Gomis dönerek çok sert bir şut çıkarttı ve topu ağlara gönderdi.

6.DK: Sol kanattan Nagatomo'nun ceza sahası ön çizgisine yerden çevirdiği topa Gomis'in gelişine vuruşu farklı şekilde auta gitti.

2.DK: Galatasaray maça baskılı başladı. Ev sahibi ekip raki alanda pas yapıyor.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar


Bu akşam bir Gomis de Galatasaray tribünlerinde var.



AC Milan'ın sahibi David Han Li Galatasaray-Antalyaspor maçında.


Galatasaray'ın ilk 11'i:

Carrasso, Linnes, Serdar, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis.

Antalyaspor'un ilk 11'i:

Ferhat, Sangare, Celustka, Diego, Musa, Charles, Hakan, Maicon, Danilo, Sakıb, Deniz


GALATASARAY EVİNDE 16 MAÇTIR KAYBETMİYOR 


Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 16 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Aslan, geride kalan 16 maçta 14 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.


MARIANO VE FEGHOULI  SINIRDA


Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde Mariano ve Sofiane Feghouli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Antalya’ya karşı sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakacak.
 


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