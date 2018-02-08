Galatasaray, Barış Şimşek'in yönettiği maçları kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu
'nda oynanacak Galatasaray
- Antalyaspor
maçının hakemi belli oldu. İki takım arasındaki mücadeleyi Barış Şimşek
yönetecek. Şimşek
’in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve ve Mehmet Metin
yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Özgüç Türkalp
görev alacak.
Barış Şimşek
, Galatasaray’ın
bugüne kadar 22 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-Kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 13 kez galibiyet alırken, 3 kez rakiplerine mağlup oldu. 6 maçta ise kazanan çıkmadı. Şimşek
, geride kalan 22 maçta Galatasaraylı
futbolculara 42 sarı, 1 kez de kırmızı kart gösterdi.
Barış Şimşek, en son Galatasaray
’ın 25 Kasım 2016’da 3-1 kazandığı Bursaspor
müsabakasını yönetmişti.
Erdinç Şahin