Galatasaray, Barış Şimşek'in yönettiği maçları kaybetmiyor

Erdinç Şahin

'nda oynanacakmaçının hakemi belli oldu. İki takım arasındaki mücadeleyiyönetecek.’in yardımcılıklarınıyapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarakgörev alacak.bugüne kadar 22 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-Kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 13 kez galibiyet alırken, 3 kez rakiplerine mağlup oldu. 6 maçta ise kazanan çıkmadı., geride kalan 22 maçtafutbolculara 42 sarı, 1 kez de kırmızı kart gösterdi.’ın 25 Kasım 2016’da 3-1 kazandığımüsabakasını yönetmişti.