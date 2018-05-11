Galatasaray Başkan Adayı Ali Fatinoğlu UEFA kararını değerlendirdi
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV’ye yaptığı açıklamada, Avrupa’dan men cezası almayacaklarını resmi olarak açıkladı. Ayrıca Cengiz, “Önümüzdeki günlerde Cenevre’ye gideceğiz. Bir taahhüt sözleşmesi yapacağız. UEFA’nın bizden talepleri olacak. O talepleri yerine getirme şartıyla Avrupa’ya katılacağız” ifadelerini kullandı.
Radyospor programcısı ve Ajansspor editörü Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Ali Fatinoğlu’nun açıklamaları şu şekilde;
“Transfer görüşmeleri yaparken, bize transfer yasağı geleceği bilgisi ulaştı”
“Mart ayında DHA’nın canlı yayınına katıldım ve orada herhangi bir ceza almamızın gündemde olmadığını söyledim. Böyle bir konu yok dedim. Bir başarı göstermek amaçlı dillendirildiğini ifade ettim. Ben transfer görüşmeleri yaparken, bir İspanyol kulübünün başkanından bize transfer konusunda yasak geleceği yönünde bilgi ulaştı.”
Ali Fatinoğlu: ”Bu bilgiyi UEFA’daki sohbetten aldığını söyledi”
“İspanyol kulübünün başkanı ile görüşen bir dostum aracılığıyla bir futbolcunun maliyetini sordurdum, bilgisini istedim. Uluslararası alanda hangi futbolcunun ne kadar maliyeti var diye soruşturmuştum. İspanyol kulübün başkanı ise bize bir yanıt verdi. İsmini vermek istemediğim başkan, ‘Siz nasıl transfer yapacaksınız? Size bir transfer yasağı gelme durumu var. Ancak sattığınız kadar futbolcu alabilirsiniz. Böyle bir bilgiyi UEFA’daki sohbetten aldım’ dedi.
“Seçim sürecinde kullanılan bir koz olarak düşünüyorum”
O başkan bunu tam 1,5 ay önce bize söyledi. “Galatasaray’ın transfer yasağı alma durumu var” diyen ve bunun bilgisini aldığını söyleyen, transfer için aracılar vasıtasıyla görüştüğüm kulübün başkanıdır. ‘Sattığınız kadar futbolcu alabilirsiniz. Böyle bir UEFA’daki sohbetten aldım’ demişti. Ben de Galatasaray’ın Avrupa kupalarına gidememe durumu mevzu bahis değil demiştim. Şu anda bunun yeni bir gelişmeymiş gibi Sayın Cengiz tarafından dillendirilmesini seçim sürecinde kullanılan bir koz olarak düşünüyorum