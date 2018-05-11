Galatasaray Başkan Adayı Ali Fatinoğlu UEFA kararını değerlendirdi

Erdinç Şahin

Gündeme bomba gibi düşen bu sıcak gelişmeyideğerlendirdi., Sarı-Kırmızılılara, Avrupa’dan men cezası verilmeyeceğinin belirli kesimler tarafından daha önce bilindiğini dile getirdi. Ayrıca Fatinoğlu, kulübe transfer yasağı gelip gelmeyeceği konusunda da flaş sözler sarf etti.“Mart ayında DHA’nın canlı yayınına katıldım ve orada herhangi bir ceza almamızın gündemde olmadığını söyledim. Böyle bir konu yok dedim. Bir başarı göstermek amaçlı dillendirildiğini ifade ettim. Ben transfer görüşmeleri yaparken, bir İspanyol kulübünün başkanından bize transfer konusunda yasak geleceği yönünde bilgi ulaştı.”“İspanyol kulübünün başkanı ile görüşen bir dostum aracılığıyla bir futbolcunun maliyetini sordurdum, bilgisini istedim. Uluslararası alanda hangi futbolcunun ne kadar maliyeti var diye soruşturmuştum. İspanyol kulübün başkanı ise bize bir yanıt verdi. İsmini vermek istemediğim başkan, ‘Siz nasıl transfer yapacaksınız? Size bir transfer yasağı gelme durumu var. Ancak sattığınız kadar futbolcu alabilirsiniz. Böyle bir bilgiyi UEFA’daki sohbetten aldım’ dedi.O başkan bunu tam 1,5 ay önce bize söyledi. “Galatasaray’ın transfer yasağı alma durumu var” diyen ve bunun bilgisini aldığını söyleyen, transfer için aracılar vasıtasıyla görüştüğüm kulübün başkanıdır. ‘Sattığınız kadar futbolcu alabilirsiniz. Böyle bir UEFA’daki sohbetten aldım’ demişti. Ben de Galatasaray’ın Avrupa kupalarına gidememe durumu mevzu bahis değil demiştim. Şu anda bunun yeni bir gelişmeymiş gibi Sayın Cengiz tarafından dillendirilmesini seçim sürecinde kullanılan bir koz olarak düşünüyorum