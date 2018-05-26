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Galatasaray başkanı belli oluyor! Kim oldu? GS TV canlı izle

Galatasaray Kulübü için bugün tarihi bir gün... Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu dörtlüsünden biri bugün başkan olacak. Galatasaraylı taraftarların gözü kulağı seçimde olacak. GS TV ise Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nı canlı yayınlayacak.

26 Mayıs 2018, Cumartesi 09:57
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Süper Toto SÜper Lig İlhan Cavcav sezonunun şampiyonu Galatasaray bugün başkanını seçiyor. Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu başkanlık için yarışacak. Mustafa Cengiz "GRİ", Dursun Özbek "SARI", Ozan Korkut "KIRMIZI", Ali Fatinoğlu "MOR" renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

GS TV ise Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nı canlı yayınlayacak. GS TV'yi canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

GS TV CANLI İZLE

Mustafa Cengiz

20 Ocak’taki seçimde başkan olan Mustafa Cengiz, şampiyonluk yaşadı. Sportif AŞ’de görev yapan Abdurrahim Albayrak, bu kez yönetiminde...

Dursun Özbek

2.5 yıllık başkanlık görevini ocaktaki seçimde kaybeden Dursun Özbek, yeni proje vaatleriyle koltuğu devralmaya kararlı...

Ozan Korkut

Listesinde Adnan Öztürk, Burak Elmas gibi isimler bulunan, Faruk Süren’in desteğini alan Ozan Korkut seçime son derece iddialı giriyor.

Ali Fatinoğlu

Galatasaray’a yeni bir soluk getirmek için yola çıkan Ali Fatinoğlu’nun sadece yönetim kurulu olmayacak. 70 kişilik ekiple çalışacak

GÜNDEM

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,

4. Seçimler;

a. Kulüp Başkanı

b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri

e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri

5. Kapanış




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