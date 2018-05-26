Galatasaray başkanı belli oluyor! Kim oldu? GS TV canlı izle

Galatasaray başkanı belli oluyor! Kim oldu? GS TV canlı izle Galatasaray Kulübü için bugün tarihi bir gün... Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu dörtlüsünden biri bugün başkan olacak. Galatasaraylı taraftarların gözü kulağı seçimde olacak. GS TV ise Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nı canlı yayınlayacak.