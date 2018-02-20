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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den hakem tartışmalarına yorum

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz, son haftalarda tartışma konusu olan hakemlerin performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den hakem tartışmalarına yorum
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Hakem hatalarının fazlalığına dikkat çeken Cengiz, “Hakemler kendilerini hakim zannetmesin ve haklarımızı yemesinler” dedi.

İşte Mustafa Cengiz’in açıklamalarından satır başları;

“Hakemler hata yapabilir ancak aynı hatayı 7 kere yaparsa bu kangrenleşmiş bir problemdir. Bir TFF yetkilisi veya bir hakem tuttuğu takım uğruna veya başka bir sebepten ötürü ahlaki değerleri göz ardı ederlerse biz bu oyunda olmayız, biz bu oyunu bozarız. Hakemler seminerlerde doğru eğitilsin. Hakemler kendilerini hakim zannetmesin ve haklarımızı yemesinler.”
 

“KAPADOKYA’YA GEZMEYE GİTMİYORUZ”


“Türkiye’de futbol camiasında efendi olup asil bir duruşla ya da sessizlikle cevap verirseniz yanlış anlaşılıyor. Bu duruş, zayıflık, pısırılıklık, yumuşaklık olarak algılanıyor. Biz hiç boş durmuyoruz. Biz 24 saat çalışıyoruz. Gece gündüz bütün arkadaşlarımız çalışıyor. Biz Kapadokya’ya gezmeye gitmiyoruz.”
 

“BİZ ONA SADECE ‘YAZIKLAR OLSUN’ DERİZ”


“MHK Başkanı isterse Fenerbahçeli olsun. Bu onun futbolla alakalı olduğunu gösterir. Eğer bir insan takımından dolayı objektif değerleri ayaklar altına alıyorsa biz ona sadece ‘Yazıklar olsun!’ deriz. Klasik tabirle ‘Bu oyunu bozarız!’. Toplumdaki vicdan eğer bir kişiye, bir takıma, bir gruba haksızlık yapıldığına inanıyorsa, o vicdan sel olur ezer haksızlık yapanı”


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