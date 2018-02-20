Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den hakem tartışmalarına yorum

“KAPADOKYA’YA GEZMEYE GİTMİYORUZ”

“BİZ ONA SADECE ‘YAZIKLAR OLSUN’ DERİZ”

Erdinç Şahin

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Hakem hatalarının fazlalığına dikkat çeken Cengiz,dedi.“Hakemler hata yapabilir ancak aynı hatayı 7 kere yaparsa bu kangrenleşmiş bir problemdir. Bir TFF yetkilisi veya bir hakem tuttuğu takım uğruna veya başka bir sebepten ötürü ahlaki değerleri göz ardı ederlerse biz bu oyunda olmayız, biz bu oyunu bozarız. Hakemler seminerlerde doğru eğitilsin. Hakemler kendilerini hakim zannetmesin ve haklarımızı yemesinler.”“Türkiye’de futbol camiasında efendi olup asil bir duruşla ya da sessizlikle cevap verirseniz yanlış anlaşılıyor. Bu duruş, zayıflık, pısırılıklık, yumuşaklık olarak algılanıyor. Biz hiç boş durmuyoruz. Biz 24 saat çalışıyoruz. Gece gündüz bütün arkadaşlarımız çalışıyor. Biz Kapadokya’ya gezmeye gitmiyoruz.”“MHK Başkanı isterse Fenerbahçeli olsun. Bu onun futbolla alakalı olduğunu gösterir. Eğer bir insan takımından dolayı objektif değerleri ayaklar altına alıyorsa biz ona sadece ‘Yazıklar olsun!’ deriz. Klasik tabirle ‘Bu oyunu bozarız!’. Toplumdaki vicdan eğer bir kişiye, bir takıma, bir gruba haksızlık yapıldığına inanıyorsa, o vicdan sel olur ezer haksızlık yapanı”