Galatasaray, Bruma için Leipzig’den randevu aldı

Erdinç Şahin

Ara transfer çalışmalarını sürdüren’da, sürpriz bir şekilde gündeme geleniçinçıkarması yapılacak. Sarı-Kırmızılılar’ın sezon başında’e 12.5 milyon Euro’ya sattığı, ancak’da ilk 11 istikrarı sağlayamayanfutbolcunun tekrar yuvaya döndürülmesi planlanıyor.Yönetimi, teknik direktör’in de isteğiyle genç yeteneği sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyor. Bu doğrultudarandevu alındığı, ilk görüşmenin bu hafta sonuna kadar gerçekleşeceği öğrenildi. Cim Bom’da hedef, Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonunu da alabilmek.Ancak’yı bir yatırım hamlesi olarak görüyor ve yüksek bonservis bedelliyle satmaya hazırlanıyor.