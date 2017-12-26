Galatasaray - Bucaspor (Maç özeti)



SELÇUK İNAN PERDEYİ AÇTI!



SİNAN GÜMÜŞ'TEN İKİ GOL!i

41. dakikada

43'te

Emre Toraman taraftarı kızdırdı

Haber Merkezi

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı...Eren Derdiyok çok uzak mesafeden kaleyi yokladı, Sinan Gümüş'ün sırtına çarpan top az farkla auta gitti.Ryan Donk'un uzaklardan vurduğu sert şutu kaleci Hüseyin güçlükle kornere çıkardı.Galatasaray aradığı golü buldu. Sarı-Kırmızılılar'da Yasin Öztekin, ceza sahasında savunma arkasına koşu yapan Selçuk İnan'a çok güzel bir aşırtma pas gönderdi. Kaptan Selçuk İnan, topun gelişine çok düzgün bir vuruş yaptı ve skoru 1-0'a getirdi.Tarık Çamdal, İbrahim'e yaptığı hareket sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.Bucaspor gole çok yaklaştı. 18 yaşındaki futbolcu Uğurcan'ın, kaleci Eray'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş, az farkla auta gitti.Emre Özkan, Sinan Gümüş'e yaptığı hareket sonrasında maçta 2. sarı kart gören futbolcu oldu.savunmanın büyük hatasında Eren Derdiyok, topu aldı ve Sinan Gümüş'e gönderdi. Genç futbolcu, tek dokunuşla topu ağlara yolladı ve Galatasaray farkı 2'ye çıkardı.bir kez daha sahne alan Sinan Gümüş, kendisinin 2, takımının ise 3. golünü attı.İkinci yarı başladıEmre Özkan'ın, Tolga Ciğerci'ye yaptığı faul sonrası, Bucaspor'un 38 yaşındaki futbolcusu Emre Toraman olaya müdahil oldu. Çıkan arbede sonrası hem Tolga Ciğerci, hem de Emre Toraman sarı kartla cezalandırıldı.Eray, Tarık, Ahmet, Koray, Latolevici, Donk, Selçuk, Tolga, Yasin, Sinan, ErenHüseyin, Emre, Abdullah, İbrahim, İlyas, Veli, Kerem, Ömer, Emre, Uğurcan, Saruhan