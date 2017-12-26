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Galatasaray - Bucaspor (Maç özeti)

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bucaspor’u konuk etti

27 Aralık 2017, Çarşamba 00:08
Galatasaray - Bucaspor (Maç özeti)
Galatasaray 3 - 0 Bucaspor

MAÇIN ÖZETİ

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı...

3. dakikada Eren Derdiyok çok uzak mesafeden kaleyi yokladı, Sinan Gümüş'ün sırtına çarpan top az farkla auta gitti.

8. dakikada Ryan Donk'un uzaklardan vurduğu sert şutu kaleci Hüseyin güçlükle kornere çıkardı.


SELÇUK İNAN PERDEYİ AÇTI!


14. dakikada Galatasaray aradığı golü buldu. Sarı-Kırmızılılar'da Yasin Öztekin, ceza sahasında savunma arkasına koşu yapan Selçuk İnan'a çok güzel bir aşırtma pas gönderdi. Kaptan Selçuk İnan, topun gelişine çok düzgün bir vuruş yaptı ve skoru 1-0'a getirdi.

21. dakikada Tarık Çamdal, İbrahim'e yaptığı hareket sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

29. dakikada Bucaspor gole çok yaklaştı. 18 yaşındaki futbolcu Uğurcan'ın, kaleci Eray'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş, az farkla auta gitti.

33. dakikada Emre Özkan, Sinan Gümüş'e yaptığı hareket sonrasında maçta 2. sarı kart gören futbolcu oldu.


SİNAN GÜMÜŞ'TEN İKİ GOL!i


41. dakikada savunmanın büyük hatasında Eren Derdiyok, topu aldı ve Sinan Gümüş'e gönderdi. Genç futbolcu, tek dokunuşla topu ağlara yolladı ve Galatasaray farkı 2'ye çıkardı.



43'te bir kez daha sahne alan Sinan Gümüş, kendisinin 2, takımının ise 3. golünü attı.

İlk yarı 3-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

46.dakika: İkinci yarı başladı

65. dakikada Emre Özkan'ın, Tolga Ciğerci'ye yaptığı faul sonrası, Bucaspor'un 38 yaşındaki futbolcusu Emre Toraman olaya müdahil oldu. Çıkan arbede sonrası hem Tolga Ciğerci, hem de Emre Toraman sarı kartla cezalandırıldı.

90.dakika: Hakem son düdüğü çaldı, maç sona erdi.

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11'LER

Galatasaray: Eray, Tarık, Ahmet, Koray, Latolevici, Donk, Selçuk, Tolga, Yasin, Sinan, Eren

Bucaspor: Hüseyin, Emre, Abdullah, İbrahim, İlyas, Veli, Kerem, Ömer, Emre, Uğurcan, Saruhan
 
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