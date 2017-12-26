Galatasaray - Bucaspor (Maç özeti)

Galatasaray 3 - 0 Bucaspor
MAÇIN ÖZETİ
Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı...
3. dakikada
Eren Derdiyok çok uzak mesafeden kaleyi yokladı, Sinan Gümüş'ün sırtına çarpan top az farkla auta gitti.
8. dakikada
Ryan Donk'un uzaklardan vurduğu sert şutu kaleci Hüseyin güçlükle kornere çıkardı.
14. dakikada
SELÇUK İNAN PERDEYİ AÇTI!
Galatasaray aradığı golü buldu. Sarı-Kırmızılılar'da Yasin Öztekin, ceza sahasında savunma arkasına koşu yapan Selçuk İnan'a çok güzel bir aşırtma pas gönderdi. Kaptan Selçuk İnan, topun gelişine çok düzgün bir vuruş yaptı ve skoru 1-0'a getirdi.
21. dakikada
Tarık Çamdal, İbrahim'e yaptığı hareket sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
29. dakikada
Bucaspor gole çok yaklaştı. 18 yaşındaki futbolcu Uğurcan'ın, kaleci Eray'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş, az farkla auta gitti.
33. dakikada
Emre Özkan, Sinan Gümüş'e yaptığı hareket sonrasında maçta 2. sarı kart gören futbolcu oldu.
41. dakikada
SİNAN GÜMÜŞ'TEN İKİ GOL!i
savunmanın büyük hatasında Eren Derdiyok, topu aldı ve Sinan Gümüş'e gönderdi. Genç futbolcu, tek dokunuşla topu ağlara yolladı ve Galatasaray farkı 2'ye çıkardı.
43'te
bir kez daha sahne alan Sinan Gümüş, kendisinin 2, takımının ise 3. golünü attı.
İlk yarı 3-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.
46.dakika:
İkinci yarı başladı
65. dakikada
Emre Özkan'ın, Tolga Ciğerci'ye yaptığı faul sonrası, Bucaspor'un 38 yaşındaki futbolcusu Emre Toraman olaya müdahil oldu. Çıkan arbede sonrası hem Tolga Ciğerci, hem de Emre Toraman sarı kartla cezalandırıldı.
90.dakika: Hakem son düdüğü çaldı, maç sona erdi.
Emre Toraman taraftarı kızdırdı
11'LER
Galatasaray:
Eray, Tarık, Ahmet, Koray, Latolevici, Donk, Selçuk, Tolga, Yasin, Sinan, Eren
Bucaspor:
Hüseyin, Emre, Abdullah, İbrahim, İlyas, Veli, Kerem, Ömer, Emre, Uğurcan, Saruhan
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