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Galatasaray-Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 2. Li ekibi Bucaspor ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray-Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Galatasaray ikinci yarıya kupa sınavıyla başlıyor... Sarı-Kırmızılı ekip, İstanbul’da 3-0 mağlup ettiği 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bucaspor’la bugün saat 20.30’da deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Cim Bom’un sahaya yedek ve as oyunculardan oluşan karma bir takımla çıkması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim hem skorun avantajını kullanmak hem pazartesi günkü Kayseri sınavı öncesi oyuncularını fazla yormamak isterken bir yandan da takımının resmi maç yaparak hazırlanmasını amaçlıyor. Terim’in kadro seçimini de buna göre yapacağı öğrenildi.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Serkat Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Mustafa Sarvanlar yapacak.
 

Galatasaray-Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


Yenu Buca Stadı'nda oynanacak karşılaşmay 18 Ocak Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. 
 

MUHTEMEL 11'LER


Bucaspor: Hüseyin, Veli, Ömer, Emre Özkan, Uğurcan, İbrahim, Onur, Emre, Emin, İlyas, Kerem

Galatasaray: Eray, Mariano, Serdar, Denayer, Latovlevici, Ndiaye, Selçuk, Sinan, Belhanda, Yasin, Eren

Sarı-kırmızılılar, İstanbul’daki ilk maçı Selçuk İnan ve Sinan Gümüş’ün (2) golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj yakalamıştı.

Galatasaray, rövanşta rakibine iki farklı yenilse de turu geçen taraf olacak.
 


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