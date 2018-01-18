Galatasaray-Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray-Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Erdinç Şahin

ikinci yarıya kupa sınavıyla başlıyor... Sarı-Kırmızılı ekip, İstanbul’da 3-0 mağlup ettiğitemsilcisi’la bugün saat 20.30’da deplasmanda kozlarını paylaşacak.Cim Bom’un sahaya yedek ve as oyunculardan oluşan karma bir takımla çıkması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim hem skorun avantajını kullanmak hem pazartesi günkü Kayseri sınavı öncesi oyuncularını fazla yormamak isterken bir yandan da takımının resmi maç yaparak hazırlanmasını amaçlıyor. Terim’in kadro seçimini de buna göre yapacağı öğrenildi.İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Serkat Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Mustafa Sarvanlar yapacak.nda oynanacak karşılaşmay'da başlayacak mücadele'dan canlı yayınlanacak.Hüseyin, Veli, Ömer, Emre Özkan, Uğurcan, İbrahim, Onur, Emre, Emin, İlyas, KeremEray, Mariano, Serdar, Denayer, Latovlevici, Ndiaye, Selçuk, Sinan, Belhanda, Yasin, ErenSarı-kırmızılılar, İstanbul’daki ilk maçı Selçuk İnan ve Sinan Gümüş’ün (2) golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj yakalamıştı.Galatasaray, rövanşta rakibine iki farklı yenilse de turu geçen taraf olacak.