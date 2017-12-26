Galatasaray-Bucaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

MUHTEMEL 11'LER

ZORLU FİKSTÜR İYİ BİTMEDİ

DEPLASMAN YENİLGİLERİ TUDOR'UN SONU OLDU

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Erdinç Şahin

’da kupa mesaisi...teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından ligde Göztepe’yi yenerek rahat bir nefes alan Sarı-Kırmızılılar, 1 günlük ara sonrası kupa sınavına çıkıyor.Cim Bom Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 2. Lig Kırmızı Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor’u konuk edecek. Takımdaki as futbolcuların bir kısmına izin veren Fatih hoca, bu karşılaşmada sezonun ilk devresinde fazla süre almayan isimlere şans tanıyacak. Maçın rövanşı ise 16 Ocak’ta Buca’da oynanacak.’nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak. Mücadele'dan canlı yayınlanacak.Carrasso, Koray, Donk, Ahmet, Tarık, Selçuk, Tolga, Sinan, Emrah, Recep Gül, ErenKemal Mert, Veli, Ömer, Emre Özkan, Uğurcan, Saruhan, Emre Toraman, İbrahim, Kerem Atakan, İlyas, AlpaySarı-kırmızılı takım, 5. turdan dahil olduğu kupada Sivas Belediyespor’u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Bucaspor ise kupanın 3. turunda Pendikspor, 4. turunda Amed Sportif Faaliyetler, 5. turunda ise Demir Grup Sivasspor’u eleyerek son 16 turuna çıktı.Galatasaray ile Bucaspor arasındaki rövanş maçı, 16, 17 ya da 18 Ocak’ta İzmir’de yapılacak.2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor kötü günler geçiriyor. İlk yarısı tamamlanan ligde 17 maça çıkan İzmir ekibi 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.Sezona teknik direktör Igor Tudor yönetiminde başlayan ve ilk 8 haftada sadece 2 puan kaybeden sarı-kırmızılı takım, en yakın rakiplerine 6 puan fark atarken, ardından özellikle deplasman maçlarında alınan seri yenilgiler, takımın düşüşüne neden oldu.İlk 8 haftada 7 galibiyet ile 1 beraberlik elde ederek 22 puan toplayıp, ardından çıktığı 9 maçta ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde ederek 13 puan kazanabildi.Sezonun ilk bölümünde 14 haftayı lider geçiren Galatasaray, devre arasına Medipol Başakşehir’in 1 puan gerisinde 35 puanla ikinci durumda girebildi.Galatasaray, zorlu rakipleriyle üstü üste oynadığı önemli maçlardan istediği sonuçları alamadı.Ligin 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisiyle başlayan periyotta, şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, hiç galip gelemedi.Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Galatasaray, deplasman maçlarında Trabzonspor’a 2-1, Medipol Başakşehir’e 5-1 ve Beşiktaş’a da 3-0 yenilmekten kurtulamadı.Geride kalan sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen Hırvat teknik adam Igor Tudor, peş peşe alınan deplasman yenilgileri sonrası koltuğunu koruyamadı.Sarı-kırmızılı takım, son 4 deplasman müsabakasında Trabzonspor (2-1), Medipol Başakşehir (5-1), Beşiktaş (3-0) ve Evkur Yeni Malatyaspor’a (2-1) mağlup olarak zirve yarışında önemli bir darbe adı ve Galatasaray yönetimi, taraftarların da baskısıyla teknik direktör değişikliğine gitmek durumunda kaldı.Alınan bu sonuçlar sonrası Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, Galatasaray’ın bir çok önemli başarısına katkı sağlayan teknik direktör Fatih Terim’i tekrar takımın başına getirdi.Terim, 4 yılı aşkın bir sürenin ardından tekrar sarı-kırmızılı ekibin başında göreve başladı ve 3-1’lik Göztepe galibiyetiyle başlangıç yaptı.Galatasaray, sezonun ilk yarısında ligin en golcü takımı olmayı başardı.Geride kalan 17 haftada rakip fileleri 37 kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, maç maçına 2,17 gol ortalamasıyla mücadele etti.Sarı-kırmızılı oyuncu Bafetimbi Gomis ise attığı 14 golle, Süper Lig’in yarısında gol krallığının zirvesindeki 3 oyuncudan biri oldu.