Galatasaray -Bursaspor maçı özeti

Mehmet Nuri Turan

​Türk Telekom Stadı'ndaki nefes kesen mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 11, 72 ve 90+3. dakikalarda Bafetimbi Gomis (), 42. dakikada Garry Rodrigues ile 49. dakikada Serdar Aziz'den geldi. Ayrıca 38. dakikada Bursaspor, Belhanda'ya yaptığı müdahale sonrası Ekong'un doğrudan kırmızı kart görmesiyle o dakikadan itibaren maçı 10 kişi oynadı.Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 47'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliği Başakşehir'in 1 puan üzerinde lider tamamladı. Bursaspor ise 27 puanda kaldı.Golü atan isim Gomis!Oyuncu Değişikliği John Bostock Furkan SoyalpGolü atan isim Gomis!Selçuk İnan sarı kart gören isim.Galatasaray'da Linnes oyundan çıktı. Yerine Mariano girdi.Bursaspor'da Batalla oyundan çıktı. Yerine Yusuf Erdoğan girdi.Galatasaray'da sakatlanan Donk oyundan çıktı. Yasin Öztekin girdi.Golü atan isim Serdar Aziz! Bursaspor'un eski futbolcusu olan Serdar Aziz, attığı golün ardından sevinmedi.İkici yarı Galatasaray'ın üstünlüğü ile başladı.Gomis'in pasını alan Rodrigues, bir anda soldan ceza alanına girdi ve sağ köşeye klas bir plase ile durumu 2-0 yapan golü attı.Bursaspor'da Ekong yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Ekong, bir anda kale önünde Belhanda'ya topu kaptırdı. Ardından son adam Belhanda'yı düşürünce kırmızı kart gördü.Bursaspor'da sakatlanan Stancu'nun yerine Sinan Bakış oyunda.Gomis'in attığı golle Galatasaray öne geçti.Maç başladıMuslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, GomisHarun, Aziz Behich, Titi, Ekong, Ertuğrul, Shehu, Agu, Batalla, Bostock, Joshua John, Stancu