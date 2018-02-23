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Galatasaray -Bursaspor maçı özeti

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında son iki maçını deplasmanda kaybeden Galatasaray evinde Bursaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek bu sezon evinde oynadığı 12. maçını da mağlup olmadan tamamladı. Galatasaray'ın 5 golünün 3'ünü Gomis attı!

23 Şubat 2018, Cuma 22:01
Galatasaray -Bursaspor maçı özeti
​Türk Telekom Stadı'ndaki nefes kesen mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 11, 72 ve 90+3. dakikalarda Bafetimbi Gomis (Hat-trick), 42. dakikada Garry Rodrigues ile 49. dakikada Serdar Aziz'den geldi. Ayrıca 38. dakikada Bursaspor, Belhanda'ya yaptığı müdahale sonrası Ekong'un doğrudan kırmızı kart görmesiyle o dakikadan itibaren maçı 10 kişi oynadı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 47'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliği Başakşehir'in 1 puan üzerinde lider tamamladı. Bursaspor ise 27 puanda kaldı.



MAÇ ÖZETİ

90+3. dk: GOL! Galatasaray 5-0 Bursaspor

Golü atan isim Gomis!

74.dk: Oyuncu Değişikliği John Bostock Furkan Soyalp

72.dk: GOL! Galatasaray 4-0 Bursaspor

Golü atan isim Gomis!

69.dk: SARI KART! Selçuk İnan sarı kart gören isim.

67.dk: Galatasaray'da Linnes oyundan çıktı. Yerine Mariano girdi. 

63.dk: Bursaspor'da Batalla oyundan çıktı. Yerine Yusuf Erdoğan girdi. 

54.dk: Galatasaray'da sakatlanan Donk oyundan çıktı. Yasin Öztekin girdi. 

48.dk: GOL! Galatasaray 3-0 Bursaspor 
Golü atan isim Serdar Aziz! Bursaspor'un eski futbolcusu olan Serdar Aziz, attığı golün ardından sevinmedi.

46.dk: İkici yarı Galatasaray'ın üstünlüğü ile başladı.

-İLK YARI BİTTİ-

42.dk: GOL! Galatasaray 2-0 Bursaspor 
Gomis'in pasını alan Rodrigues, bir anda soldan ceza alanına girdi ve sağ köşeye klas bir plase ile durumu 2-0 yapan golü attı. 

38.dk: KIRMIZI KART! Bursaspor'da Ekong yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Ekong, bir anda kale önünde Belhanda'ya topu kaptırdı. Ardından son adam Belhanda'yı düşürünce kırmızı kart gördü.

34.dk: Bursaspor'da sakatlanan Stancu'nun yerine Sinan Bakış oyunda.

10.dk: GOL! Galatasaray 1-0 Bursaspor 

Gomis'in attığı golle Galatasaray öne geçti.

1.dk: Maç başladı

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Bursaspor: Harun, Aziz Behich, Titi, Ekong, Ertuğrul, Shehu, Agu, Batalla, Bostock, Joshua John, Stancu

 



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