Galatasaray -Bursaspor maçı özeti

Türk Telekom Stadı'ndaki nefes kesen mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 11, 72 ve 90+3. dakikalarda Bafetimbi Gomis (Hat-trick
), 42. dakikada Garry Rodrigues ile 49. dakikada Serdar Aziz'den geldi. Ayrıca 38. dakikada Bursaspor, Belhanda'ya yaptığı müdahale sonrası Ekong'un doğrudan kırmızı kart görmesiyle o dakikadan itibaren maçı 10 kişi oynadı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 47'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliği Başakşehir'in 1 puan üzerinde lider tamamladı. Bursaspor ise 27 puanda kaldı.
MAÇ ÖZETİ
90+3. dk: GOL! Galatasaray 5-0 Bursaspor
Golü atan isim Gomis!
74.dk:
Oyuncu Değişikliği John Bostock Furkan Soyalp
72.dk: GOL! Galatasaray 4-0 Bursaspor
Golü atan isim Gomis!
69.dk: SARI KART!
Selçuk İnan sarı kart gören isim.
67.dk:
Galatasaray'da Linnes oyundan çıktı. Yerine Mariano girdi.
63.dk:
Bursaspor'da Batalla oyundan çıktı. Yerine Yusuf Erdoğan girdi.
54.dk:
Galatasaray'da sakatlanan Donk oyundan çıktı. Yasin Öztekin girdi.
48.dk: GOL! Galatasaray 3-0 Bursaspor
Golü atan isim Serdar Aziz! Bursaspor'un eski futbolcusu olan Serdar Aziz, attığı golün ardından sevinmedi.
46.dk:
İkici yarı Galatasaray'ın üstünlüğü ile başladı.
-İLK YARI BİTTİ-
42.dk: GOL! Galatasaray 2-0 Bursaspor
Gomis'in pasını alan Rodrigues, bir anda soldan ceza alanına girdi ve sağ köşeye klas bir plase ile durumu 2-0 yapan golü attı.
38.dk: KIRMIZI KART!
Bursaspor'da Ekong yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Ekong, bir anda kale önünde Belhanda'ya topu kaptırdı. Ardından son adam Belhanda'yı düşürünce kırmızı kart gördü.
34.dk:
Bursaspor'da sakatlanan Stancu'nun yerine Sinan Bakış oyunda.
10.dk: GOL! Galatasaray 1-0 Bursaspor
Gomis'in attığı golle Galatasaray öne geçti.
1.dk:
Maç başladı
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray:
Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
Bursaspor:
Harun, Aziz Behich, Titi, Ekong, Ertuğrul, Shehu, Agu, Batalla, Bostock, Joshua John, Stancu
Mehmet Nuri Turan