Galatasaray Çağlar Akbaba'yı istemedi

CARRASSO AYRILIYOR

ÇAĞLAR VETO YEDİ

Erdinç Şahin

Sol bek transferi gerçekleştiğindeSivasspor'a yollayacak olantopun ağzındaki ikinci yabancı...Fatih Terim yabancı yedek kaleciye soğuk baktığı için çift kale maçlardailegörev yapıyor. Ülkesi Fransa'ya dönmesi beklenen 36 yaşındakiile eski kulübüyanı sırailgileniyor.Carrasso giderse yerli kaleci takviyesi yapacak Galatasaray'a önerilen isimler de var. Bunlardan bir tanesi Karabüklü. Ancak teknik kadro Çağlar'ı veto etti.