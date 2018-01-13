Galatasaray Çağlar Akbaba'yı istemedi

Sol bek transferi gerçekleştiğinde Latovlevici'yi
Sivasspor'a yollayacak olan Galatasaray'da
topun ağzındaki ikinci yabancı Cedric Carrasso
...
CARRASSO AYRILIYOR
Fatih Terim yabancı yedek kaleciye soğuk baktığı için çift kale maçlarda Muslera
ile Eray
görev yapıyor. Ülkesi Fransa'ya dönmesi beklenen 36 yaşındaki Carrasso
ile eski kulübü Bordeaux'nun
yanı sıra Angers
ilgileniyor.
ÇAĞLAR VETO YEDİ
Carrasso giderse yerli kaleci takviyesi yapacak Galatasaray'a önerilen isimler de var. Bunlardan bir tanesi Karabüklü Çağlar Şahin Akbaba
. Ancak teknik kadro Çağlar'ı veto etti.
(Sabah
)
Erdinç Şahin