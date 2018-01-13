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Galatasaray Çağlar Akbaba'yı istemedi

Carrasso ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray’a menajerler, 22 yaşındaki kaleci Çağlar Akbaba'yı önerdi ama teknik kadro istemedi.

Galatasaray Çağlar Akbaba'yı istemedi
Sol bek transferi gerçekleştiğinde Latovlevici'yi Sivasspor'a yollayacak olan Galatasaray'da topun ağzındaki ikinci yabancı Cedric Carrasso... 
 

CARRASSO AYRILIYOR


Fatih Terim yabancı yedek kaleciye soğuk baktığı için çift kale maçlarda Muslera ile Eray görev yapıyor. Ülkesi Fransa'ya dönmesi beklenen 36 yaşındaki Carrasso ile eski kulübü Bordeaux'nun yanı sıra Angers ilgileniyor. 
 

ÇAĞLAR VETO YEDİ


Carrasso giderse yerli kaleci takviyesi yapacak Galatasaray'a önerilen isimler de var. Bunlardan bir tanesi Karabüklü Çağlar Şahin Akbaba. Ancak teknik kadro Çağlar'ı veto etti.

(Sabah)
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