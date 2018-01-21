Galatasaray, Carrasso'nun sözleşmesini feshedecek

Nazlı Erdol

Sezon başında'nıntakımından bedelsiz olarka transfer edilen yedek kaleci, kendisine kulüp arıyor. Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediği tecrübeli eldivene herhangi bir teklif yok.Milliyet'in haberine göre;yönetimi bu nedenle Fransız file bekçisinin kontratını feshetmeyi düşünüyor. Carrasso'ya alternatif olarak düşünülen Eray'ın beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle Aslan'ın 2. kaleci olarak hedefindeun genç eldivenivar.