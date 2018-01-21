Galatasaray, Carrasso'nun sözleşmesini feshedecek

Sezon başında Fransa
'nın Bordeaux
takımından bedelsiz olarka transfer edilen yedek kaleci Cedric Carrasso
, kendisine kulüp arıyor. Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediği tecrübeli eldivene herhangi bir teklif yok.
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray
yönetimi bu nedenle Fransız file bekçisinin kontratını feshetmeyi düşünüyor. Carrasso'ya alternatif olarak düşünülen Eray'ın beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle Aslan'ın 2. kaleci olarak hedefinde Karabükspor'
un genç eldiveni Çağlar
var.
Nazlı Erdol