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Galatasaray, Carrasso'nun sözleşmesini feshedecek

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği kaleci Carrasso'nun sözleşmesi feshedilecek

21 Ocak 2018, Pazar 17:46
Galatasaray, Carrasso'nun sözleşmesini feshedecek
Sezon başında Fransa'nın Bordeaux takımından bedelsiz olarka transfer edilen yedek kaleci Cedric Carrasso, kendisine kulüp arıyor. Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediği tecrübeli eldivene herhangi bir teklif yok.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray yönetimi bu nedenle Fransız file bekçisinin kontratını feshetmeyi düşünüyor. Carrasso'ya alternatif olarak düşünülen Eray'ın beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle Aslan'ın 2. kaleci olarak hedefinde Karabükspor'un genç eldiveni Çağlar var.

 


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