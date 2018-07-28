4 hazırlık maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet alan Galatasaray, 5. hazlırlık maçında Tunus ekibi Club Africain ile karşılaşıyor. Takımının mücadelesini, oyuncuların performansını merak eden taraftarlar, bu hazırlık maçını seyretmek istiyorlar.

GALATASARAY CLUB AFRICAIN MAÇI SAAT KAÇTA?, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Club Africain maçu bu akşam saat 22.00'de Rades Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadele Smart Spor'dan nakelen yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı ve şifresiz izlemek için D Smart'a üye olup kurulum yapmanız gerekiyor.

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Galatasaray'un Club Africain maçı ilk 11'i

Galatasaray (Muhtemel): İsmail Çipe, Martin Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Nagatomo; Donk - Fernando; Feghouli - Belhanda - Onyekuru - Muğdat

CLUB AFRAİN İLE İLGİLİ BİLGİLER

Geçtiğimiz sezon Tunus Ligue 1 Pro’yu üçüncü sırada tamamlayan Club Africain’ın tarihinde 13 Tunus Ligi birinciliği, 13 Tunus Kupası şampiyonluğu ve 1 CAF Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor. Kadrosunda Balbouli, Mokhtar Belkhiter, Ahmed Khalil, Ghazi Ayadi gibi milli futbolcuları bulunan Club Africain’ı Belçikalı Teknik Direktör José Riga çalıştırıyor.







