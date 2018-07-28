Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 hazırlık karşılaşmasına çıktı. Sarı kırmızılılar, bu mücadelelerin 2'sinden galip ayrılırken 2'sinden de mağlup ayrıldı. Şimdi Aslanlar bu akşam Tunus ekibi Club Africain ile karşı karşıya geliyor. Fatih Terim'in öğrencilerinin performansı merak edilirken taraftarlar "Galatasaray Club Africain maçı saat kaçta? Müsabaka hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu soruyor.

GALATASARAY CLUB AFRICAIN MAÇI SAAT KAÇTA?, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Club Africain maçu bu akşam saat 22.00'de Rades Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma Smart Spor'dan nakelen yayınlanacak.

KAFİLEDE 3 SAKAT OYUNCU YER ALMADI

Galatasaray, Club Africain ile bugün oynayacağı hazırlık maçı için Tunus'a gitti. Sarı-kırmızılı kafilede sakatlığı süren Eren Derdiyok, Mariano ile Tolga Ciğerci yer almadı. Teknik direktör Fatih Terim ayrıca altyapıdan 10 oyuncuya şans verdi.

Galatasaray'ın hazırlık maçları performansı

İsviçre'de kamp yapan Galatasaray burada 3 hazırlık maçı oynadı. İlk hazırlık maçında İsviçre Challenge Lig ekiplerinden Wil 1900 ile karşılaşan takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İkinci maçında Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven ile mücadele eden Sarı-Kırmızılılar sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Galatasaray İspanya Primera ekiplerinden Valencia'ya 2-1 mağlup oldu.

Son hazırlık maçında ise Sakaryaspor'la karşılaşan Fatih Terim'in öğrencileri maçı 3-0 kazandı.

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