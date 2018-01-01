Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Galatasaray'da 200 milyonluk kriz!


Galatasaray’ın 15 bin kişilik salon ve diğer projelerini üstlenecek olan inşaat firması, 200 milyon lira kefalet istedi. Sarı-Kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek’in, bir kez daha seçilmesi halinde şahsi kefaletini vereceği ortaya çıktı.

Galatasaray'da 200 milyonluk kriz!
Olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından üstü kapalı olarak mali yönden kendilerini zor günler beklediğini söyleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in dillendiremediği konu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda mevcut projelerin devam etmesi için 200 milyon liralık bir kefalete ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Cim-Bom’un 15 bin kişilik salon ve yapılacak diğer projelerini üstlenecek inşaat firmasının 200 milyon liralık kefalet istediği ortaya çıktı. Bu şahsi kefaleti vermeye hazır tek ismin, başkan Dursun Özbek olduğu öğrenildi. 
 

200 MİLYONA DURSUN ÖZBEK KEFİL OLACAK

 
Kulübe geçen 2 yılda yaklaşık 120 milyon lira kasa kolaylığı sağlayıp kefalet gösteren Dursun Özbek’in, Galatasaray için çok önem taşıyan bu projelerin hayata geçmesi için elini yine taşın altına sokmaya hazır olduğu bildirildi. Özbek’in, yeniden seçilmesi halinde inşaat firmasının istediği 200 milyon liralık kefalet için kendisi kefil göstereceği belirtildi. Başta eski başkan Duygun Yarsuvat olmak üzere bir çok ismin bu nedenle aday olmaktan vazgeçtiği bildirildi. 
 

120 MİLYON DAHA KASAYA GİRMELİ

 
Kulüp ayrıca, futbolculardan borçsuzluk kağıdı almak ve transfer taksitleriyle beraber diğer giderleri karşılamak için yaklaşık 120 milyon liralık bir kaynak bulmak durumunda... Özbek’in karşısına rakip olarak çıkan Mustafa Cengiz ve ekibinin, şahsi kefalet ve bu ay sonunda yapılacak yüklü miktarda ödemeyle ilgili nasıl bir vaatte bulunacağı ise merakla bekleniyor.

Skorer
1958 Başvekil Kupası ikiye bölünmüştür

1958 Başvekil Kupası ikiye bölünmüştür
Herkes Beşiktaş’ı konuştu

Herkes Beşiktaş’ı konuştu
Poko, Göztepe'ye ‘tamam’ dedi

Poko, Göztepe'ye ‘tamam’ dedi
Gökhan İnler ligde şampiyonluk istiyor

Gökhan İnler ligde şampiyonluk istiyor
Eden Hazard'a Real Madrid'den rekor teklif

Eden Hazard'a Real Madrid'den rekor teklif
Antalyaspor’da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Antalyaspor’da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Akhisar’ın Nabil Ghilas ısrarı

Akhisar’ın Nabil Ghilas ısrarı
Burak Yılmaz takıma bedel!

Burak Yılmaz takıma bedel!
Son dakika! Claudio Taffarel Galatasaray kararını verdi

Son dakika! Claudio Taffarel Galatasaray kararını verdi
Beşiktaş'ın forvet adayları! Tam 4 yıldız...

Beşiktaş'ın forvet adayları! Tam 4 yıldız...
Bendtner’den Konya’ya ret

Bendtner’den Konya’ya ret