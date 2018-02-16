Galatasaray'da 8 isim için karar verildi

YASİN İYİ DURUMDA

Erdinç Şahin

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktörve ekibi,için son kararı sezon sonunda alacak. Oyuncular yerini korumak için büyük savaş verecek.’da yaz transfer dönemi çok hareketli geçecek. Cim-Bom’da sezon sonunda sözleşmesi bitecek 8 futbolcunun kaderi ligdeki sıralamaya göre belli olacak. Ryan Donk, Yasin Öztekin, Latovlevici, Koray Günter, Nagatomo, Denayer, Carrasso ve Eray İşcan’ın gelecekleri birkaç aylık performanslarına bağlı.Sarı-kırmızılı takımda futbolcuların durumlarıyla ilgili herhangi bir karar alınmadığı, 2 sene önce Kasımpaşa’dan 2.5 milyon euroya transfer edilen, ancak beklentilere yanıt veremeyen Ryan Donk’un bile kalma umudunun olduğu ortaya çıktı.Yasin Öztekin ise 4 yıl sonunda yeni bir mukavele için performansını artırıyor. Tecrübeli futbolcunun kalabileceği ama kalan haftalardaki oyununun ücretini etkileyeceği bildirildi. Sezon başında 1 senelik anlaşma sağlanan Latovlevici de 1 senelik opsiyon için daha iyi olması gerektiğinin farkında.2014’te Galatasaray’a gelen ama istediği formayı alamayan Koray Günter ise 23 yaşında olmanın avantajını yaşıyor. Yeni sözleşmenin şartları için o da kendini kabul ettirmek zorunda. Galatasaray’ın kiralık oyuncuları Nagatomo ve Denayer için de durum farklı değil. Japon futbolcu hemen göze girerken, şanssız bir sakatlık geçiren Denayer’le ilgili teknik kadronun raporu büyük önem taşıyor.Cim-Bom’da durumları belirsiz olan diğer isimler kaleciler. 36’lık Carrasso ile Eray İşcan’ın sözleşmeleri de yine sezon sonunda bitiyor. Bu iki eldivenin durumları da yine yaz döneminde değerlendirilecek.