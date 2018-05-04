Galatasaray'da Akhisarspor maçının hazırlıkları devam etti

"MARİANO, KOŞULARA BAŞLADI"

Erdinç Şahin

'nde teknik direktöryönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hareketlilik çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Mariano, tedavisinin ardından düz koşulara başlarken,ise kontrollü olarak antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.Sarı-Kırmızılı ekip, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklaını tamamlayacak.