Galatasaray'da Ayew sürprizi!

Erdinç Şahin

'ınekiplerinden'da forma giyenile ilgilendiği ortaya çıktı.'nın yaygın gazetesi'in iddiasına göre; Aslan, Ganalı yıldız için West Ham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.Haberde ayrıca Sarı-Kırmızılı kurmayların,yetkilileriyle görüşmelere devam ettiği de belirtildi.Esat mevkii sol kanat olan ancak forvette de oynayabilen Ayew, 2015 yılında dagündemine gelmişti ancak o dönem yıldız oyuncutransfer olmuştu.2019 yılına kadar West Ham ile sözleşmesi bulunan Ayew, bu sezon İngiliz temsilcisinde 18 Premier Lig maçında görev alırken, 891 dakika sahada kaldı.