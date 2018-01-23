Galatasaray'da Ayew sürprizi!

Galatasaray
'ın Premier Ligi
ekiplerinden West Ham United
'da forma giyen Andre Ayew
ile ilgilendiği ortaya çıktı. Fransa
'nın yaygın gazetesi L'Equipe
'in iddiasına göre; Aslan, Ganalı yıldız için West Ham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Haberde ayrıca Sarı-Kırmızılı kurmayların, West Ham
yetkilileriyle görüşmelere devam ettiği de belirtildi.
Esat mevkii sol kanat olan ancak forvette de oynayabilen Ayew, 2015 yılında da Galatasaray'ın
gündemine gelmişti ancak o dönem yıldız oyuncu Marsilya'dan Swansea City'e
transfer olmuştu.
2019 yılına kadar West Ham ile sözleşmesi bulunan Ayew, bu sezon İngiliz temsilcisinde 18 Premier Lig maçında görev alırken, 891 dakika sahada kaldı.
Habertürk
Erdinç Şahin