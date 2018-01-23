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Galatasaray'da Ayew sürprizi!

Fransız basınından Galatasaray'la ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. L'Equipe, Cim Bom'un, West Ham United'ın sol kanat ve forvette de oynayabilen yıldızı Andre Ayew'le ilgilendiğini yazdı. 

Galatasaray'da Ayew sürprizi!
Galatasaray'ın Premier Ligi ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Andre Ayew ile ilgilendiği ortaya çıktı. Fransa'nın yaygın gazetesi L'Equipe'in iddiasına göre; Aslan, Ganalı yıldız için West Ham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. 

Haberde ayrıca Sarı-Kırmızılı kurmayların, West Ham yetkilileriyle görüşmelere devam ettiği de belirtildi.

Esat mevkii sol kanat olan ancak forvette de oynayabilen Ayew, 2015 yılında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti ancak o dönem yıldız oyuncu Marsilya'dan Swansea City'e transfer olmuştu.

2019 yılına kadar West Ham ile sözleşmesi bulunan Ayew, bu sezon İngiliz temsilcisinde 18 Premier Lig maçında görev alırken, 891 dakika sahada kaldı. 

Habertürk
 


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