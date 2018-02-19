Galatasaray'da Bafetimbi Gomis korkuttu (Gomis neden bayılıyor?) Vazovagal Senkop nedir?

GALATASARAY KULÜBÜ DOKTORU İNCE'DEN GOMİS AÇIKLAMASI

NEDEN BAYILIYOR?

Erdinç Şahin

'dakorkuttu...maçının 6. dakikasında, aniden yere yığıldı. Sağlık görevlileri acilen müdahale etti.Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve saha kenarına alınan, ayağa kalktı ve kontrollerin ardından oyuna dahil oldu.maçının 6'ncı dakikasında kısa süreli baygınlık geçiren ve sonrasında oyuna dönen Bafetimbi Gomis hakkında açıklamalarda bulundu.Doktor İnce, Gomis'in durumu ve oyuna devam etmesi hakkında şunları söyledi: "Gomis, oyuna devam etmek istedi. Bizim araştırmalarımıza göre Gomis'in futbol oynamasında tıbbi olarak bir sakınca yok. Bu zamana kadar forma giydiği hiç bir yerde tam bir teşhis konulmamış. Gomis, bu durumu Fransa Milli Takımı'nda da yaşamış ve oyuna devam etmiş, Marsilya'da 3 kez bu olayı yaşamış ve oyuna devam etmiş. Biz o an durumunu değerlendiremeğimiz için oyuna devam etmemesi konusunda ısrarcı oluyoruz ama oyuncu net bir ısrarla oyuna devam etmek istediğini söyledi. Daha önceki deneyimlerimiz ve daha önce yapmış olduğumuz testler, Gomis'in oyuna devam etmesine engel bir durum oluşturmadığı için biz de oynamasına izin verdik."'nın kampında yapılan bir antrenmanda baygınlık geçiren'e vazovagal senkop teşhisi konmuştu. Gomis aşırı nem, sıcaklık ya da stres anlarında geçici olarak şuur kaybı yaşayabiliyor.forması giyerken de üç kez baygınlık geçirdiği bilinen, 2015 yılındaforması giyerkenile oynadıkları maçın 7. dakikasında da aynı sorunu yaşamış ve oksijen maskesi takılarak hastaneye götürülmüştü.