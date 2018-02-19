Galatasaray'da Bafetimbi Gomis korkuttu (Gomis neden bayılıyor?) Vazovagal Senkop nedir?

Galatasaray
'da Gomis
korkuttu...
Kasımpaşa
maçının 6. dakikasında Bafetimbi Gomis
, aniden yere yığıldı. Sağlık görevlileri acilen müdahale etti.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve saha kenarına alınan Bafetimbi Gomis
, ayağa kalktı ve kontrollerin ardından oyuna dahil oldu.
GALATASARAY KULÜBÜ DOKTORU İNCE'DEN GOMİS AÇIKLAMASI
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Kasımpaşa
maçının 6'ncı dakikasında kısa süreli baygınlık geçiren ve sonrasında oyuna dönen Bafetimbi Gomis hakkında açıklamalarda bulundu.
Doktor İnce, Gomis'in durumu ve oyuna devam etmesi hakkında şunları söyledi: "Gomis, oyuna devam etmek istedi. Bizim araştırmalarımıza göre Gomis'in futbol oynamasında tıbbi olarak bir sakınca yok. Bu zamana kadar forma giydiği hiç bir yerde tam bir teşhis konulmamış. Gomis, bu durumu Fransa Milli Takımı'nda da yaşamış ve oyuna devam etmiş, Marsilya'da 3 kez bu olayı yaşamış ve oyuna devam etmiş. Biz o an durumunu değerlendiremeğimiz için oyuna devam etmemesi konusunda ısrarcı oluyoruz ama oyuncu net bir ısrarla oyuna devam etmek istediğini söyledi. Daha önceki deneyimlerimiz ve daha önce yapmış olduğumuz testler, Gomis'in oyuna devam etmesine engel bir durum oluşturmadığı için biz de oynamasına izin verdik."
NEDEN BAYILIYOR?
2009 yılında Fransa Milli Takımı
'nın kampında yapılan bir antrenmanda baygınlık geçiren Gomis
'e vazovagal senkop teşhisi konmuştu. Gomis aşırı nem, sıcaklık ya da stres anlarında geçici olarak şuur kaybı yaşayabiliyor.
O. Lyon
forması giyerken de üç kez baygınlık geçirdiği bilinen Gomis
, 2015 yılında Swansea City
forması giyerken Tottenham
ile oynadıkları maçın 7. dakikasında da aynı sorunu yaşamış ve oksijen maskesi takılarak hastaneye götürülmüştü.
Erdinç Şahin