Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Galatasaray'da başkan adayları belli oldu

Galatasaray'da 20 Ocak'taki kongrede Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz başkanlık için yarışacak

29 Aralık 2017, Cuma 18:23
Galatasaray'da başkan adayları belli oldu
Galatasaray'da olağanüstü genel kurulda sarı-kırmızılılar yeni dönem başkanını seçecek. 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan seçimde, Mustafa Cengiz ile Dursun Özbek başkanlık için yarışacak.

İşte Dursun Özbek'in yönetim listesi:

Özkan Olcay, Nasuhi Sezgin, Ali Yüce, Mehmet Dedeoğlu, Osman Kocaman, Cevat Genç, Ahmet Cebeci, Ural Aküzüm, İsmail Sarıkaya, Mehmet Onur Tan, Can Topsakal, Serdal Koç, Murat Atay, Burçin Arslan, Ozan Oral

Mustafa Cengiz'in listesi:

Celal Açar Ahmet Sabri Şenkal Acar Baltaş Nejat Güney Okan Böke Adil Araboğlu Emre Erdoğan Cenk Soyer Hacı Hüseyin Toprak Ahmet Ünal Çeviköz Yedek Üyeler Mahmut Recevik Mehmet Ömer Cansever Dinç Üner Erol Özmandıracı Arif Badur
Son dakika! İşte Mustafa Cengiz'in yönetim listesi

Son dakika! İşte Mustafa Cengiz'in yönetim listesi
Süper Lig'de 18. ve 19. haftanın programları

Süper Lig'de 18. ve 19. haftanın programları
Dursun Özbek'in listesi belli oldu!

Dursun Özbek'in listesi belli oldu!
Göztepe'de transfer mesaisi

Göztepe'de transfer mesaisi
2017'nin lideri de Medipol Başakşehir

2017'nin lideri de Medipol Başakşehir
Dişi Roberto Carlos: Bakhar Nabieva

Dişi Roberto Carlos: Bakhar Nabieva
Alanyaspor'da teknik direktör arayışları sürüyor

Alanyaspor'da teknik direktör arayışları sürüyor
Horoz Turgay'dan Fatih Terim paylaşımı!

Horoz Turgay'dan Fatih Terim paylaşımı!
Başakşehir'den olay Cenk Tosun paylaşımı

Başakşehir'den olay Cenk Tosun paylaşımı
Göztepe'de transfer mesaisi

Göztepe'de transfer mesaisi
Karşıyaka’da umutlar kırıldı

Karşıyaka’da umutlar kırıldı