Galatasaray'da başkan adayları belli oldu

Galatasaray'da olağanüstü genel kurulda sarı-kırmızılılar yeni dönem başkanını seçecek. 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan seçimde, Mustafa Cengiz
ile Dursun Özbek
başkanlık için yarışacak.
İşte Dursun Özbek'in yönetim listesi:
Özkan Olcay, Nasuhi Sezgin, Ali Yüce, Mehmet Dedeoğlu, Osman Kocaman, Cevat Genç, Ahmet Cebeci, Ural Aküzüm, İsmail Sarıkaya, Mehmet Onur Tan, Can Topsakal, Serdal Koç, Murat Atay, Burçin Arslan, Ozan Oral
Mustafa Cengiz'in listesi:
Celal Açar Ahmet Sabri Şenkal Acar Baltaş Nejat Güney Okan Böke Adil Araboğlu Emre Erdoğan Cenk Soyer Hacı Hüseyin Toprak Ahmet Ünal Çeviköz Yedek Üyeler Mahmut Recevik Mehmet Ömer Cansever Dinç Üner Erol Özmandıracı Arif Badur
Haber Merkezi