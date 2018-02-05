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Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Ünal Çeviköz görevini bıraktı

Galatasaray'da son bir hafta içinde ikinci istifa şoku yaşanıyor. Yönetici Celal Açar'ın ardından Ünal Çeviköz'ün de istifası gündemde... Sebep ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36'ncı Olağan Kurultayı
 

05 Şubat 2018, Pazartesi 13:58
Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Ünal Çeviköz görevini bıraktı
Galatasaray'da son bir hafta içinde ikinci istifa şoku yaşanıyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Ünal Çeviköz'ün istifasını istedi.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ünal Çeviköz'ün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçilmesi, bu durumdan habersiz olan başkan Mustafa Cengiz'in tepkisini çekti.



Başkan Cengiz'in, yaptığı görüşmede Ünal Çeviköz'den Galatasaray'a yönetici olarak hizmet etme ya da siyasete devam etme yönünde bir tercih yapmasını istediği, sonrasında da istifasını talep ettiği belirtildi.

Ünal Çeviköz'ün, yönetim kurulundan istifa ettiğine dair dilekçesini gün içinde kulübe ulaştıracağı aktarıldı.

Galatasaray'da geçen hafta deneyimli isim Celal Açar da istifa etmişti. 


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