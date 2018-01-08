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Galatasaray'da Birger Merling sesleri

Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. İddiaya göre sarı kırmızılı ekip Norveçli oyuncu Birger Merling'e teklifte bulundu

Galatasaray'da Birger Merling sesleri
Galatasaray, Rosenborg’da forma giyen Norveçli oyuncu Birger Meling’e teklif götürdü.


'GALATASARAY'A İKİ OYUNCU GELECEK


Levent Tüzemen konu hakkında açıklamasında, 'Bir başka Norveçli oyuncu da Linnes kadroda bulunuyor. Fatih Terim takım uyumunu sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bunlar görüşülen transferler.

Bildiğim kadarıyla dışarıdan Galatasaray’a 2 oyuncu gelecek. Bana gelen bilgiye göre bu isimlerden biri Meling. İyi bir hücum beki. Fatih Terim’in olduğu takımlarda kanat atakları çok önemlidir' ifadelerini kullandı.
 

BIRGER MERLING KİMDİR?
 

23 yaşındaki Norveçli sol bek Birger Meling, profesyonel futbol kariyerine ülkesinin Stabaek kulübünde başladı. 2016 yılında Norveç’in köklü ekibi Rosenborg’a transfer olan genç futbolcu, geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşadı.

Rosenborg ile bugüne kadar 40 maça çıkan Birger Merling, gol atamazken 3 kez asist kaydetti. Norveç A Milli Takımı formasını 4 kez terleten hücumcu sol bekin kulübüyle 2020 Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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