Galatasaray'da çalışmalar sürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketleri, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.
Sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Tolga Ciğerci
antrenmana katılmadı. Tedavisinin ardından bir süre takımla çalışan Ryan Donk
daha sonra kondisyoner eşliğinde idman yaptı.
Antrenmanı Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin,
damadı Ahmet Baran Çetin
ve torunu Yaman Çetin
de takip etti. Terim, antrenmandan önce torunu ile saha içinde bir süre oynadı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek
Erdinç Şahin