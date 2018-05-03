Galatasaray'da çalışmalar sürüyor

Erdinç Şahin

'nde teknik direktöryönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketleri, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.Sakatlıkları bulunanantrenmana katılmadı. Tedavisinin ardından bir süre takımla çalışandaha sonra kondisyoner eşliğinde idman yaptı.damadve torunude takip etti. Terim, antrenmandan önce torunu ile saha içinde bir süre oynadı.Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek