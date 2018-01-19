Galatasaray'da Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan operasyonu

Galatasaray Cengiz Ünder transferinde sona yaklaştı!

İTALYA'YA ÇIKARTMA YAPACAKLAR

Cengiz Ünder kimdir?

Erdinç Şahin

Ara transferin sessiz kulüplerinden, yarın seçimli kongrede kopacak fırtınayı bekliyor., seçimi kazanması halinde transfer için tekrar düğmeye basacak. Hedefteki isimler ise aynı:...Teknik patron’in kadrosunda görmeyi çok istediği genç yetenekler için Sarı- Kırmızılılar’da kesenin ağzının açılacağı da gelen haberler arasında.Cengiz’i Roma’dan satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünen, sezon sonunda kontratı bitecek olan Kaan Ayhan’ın ise bonservisini almayı hedefliyor.’in kiralanması için 1.5 milyon Euro,’ın bonservisi için de 2.5 milyon Euro’yu gözden çıkaran’da, önümüzdeki hafta İtalya’ya kalabalık bir ekiple çıkarma yapılması planlanıyor.Cengiz ve Kaan’ın transferi tamamlanırsa, hedefteki 4 takviyeden 2’si gerçekleşmiş olacak. Daha sonra sıra sol bek ve forvet transferine gelecek.