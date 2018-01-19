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Galatasaray'da Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan operasyonu

İlk görüşmelerden olumlu sonuç alınamayan iki yerli futbolcu; Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan’ın transferinde ikinci operasyon başlatılacak. Sarı-Kırmızılılar’ın harekât için yarın yapılacak başkanlık seçimini beklediği öğrenildi. İşte detaylar...

19 Ocak 2018, Cuma 09:29
Galatasaray'da Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan operasyonu
Ara transferin sessiz kulüplerinden Galatasaray, yarın seçimli kongrede kopacak fırtınayı bekliyor.

Başkan Dursun Özbek, seçimi kazanması halinde transfer için tekrar düğmeye basacak. Hedefteki isimler ise aynı: Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan...

Teknik patron Fatih Terim’in kadrosunda görmeyi çok istediği genç yetenekler için Sarı- Kırmızılılar’da kesenin ağzının açılacağı da gelen haberler arasında.



Cengiz’i Roma’dan satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünen Cim Bom, sezon sonunda kontratı bitecek olan Kaan Ayhan’ın ise bonservisini almayı hedefliyor.

Galatasaray Cengiz Ünder transferinde sona yaklaştı!Galatasaray Cengiz Ünder transferinde sona yaklaştı!
 

İTALYA'YA ÇIKARTMA YAPACAKLAR


Cengiz’in kiralanması için 1.5 milyon Euro, Kaan’ın bonservisi için de 2.5 milyon Euro’yu gözden çıkaran Galatasaray’da, önümüzdeki hafta İtalya’ya kalabalık bir ekiple çıkarma yapılması planlanıyor.

Cengiz Ünder kimdir?Cengiz Ünder kimdir?

Cengiz ve Kaan’ın transferi tamamlanırsa, hedefteki 4 takviyeden 2’si gerçekleşmiş olacak. Daha sonra sıra sol bek ve forvet transferine gelecek.

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