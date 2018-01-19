Galatasaray'da Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan operasyonu

Ara transferin sessiz kulüplerinden Galatasaray
, yarın seçimli kongrede kopacak fırtınayı bekliyor.
Başkan Dursun Özbek
, seçimi kazanması halinde transfer için tekrar düğmeye basacak. Hedefteki isimler ise aynı: Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan
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Teknik patron Fatih Terim
’in kadrosunda görmeyi çok istediği genç yetenekler için Sarı- Kırmızılılar’da kesenin ağzının açılacağı da gelen haberler arasında.
Cengiz’i Roma’dan satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünen Cim Bom
, sezon sonunda kontratı bitecek olan Kaan Ayhan’ın ise bonservisini almayı hedefliyor.
Galatasaray Cengiz Ünder transferinde sona yaklaştı!
İTALYA'YA ÇIKARTMA YAPACAKLAR
Cengiz
’in kiralanması için 1.5 milyon Euro, Kaan
’ın bonservisi için de 2.5 milyon Euro’yu gözden çıkaran Galatasaray
’da, önümüzdeki hafta İtalya’ya kalabalık bir ekiple çıkarma yapılması planlanıyor.
Cengiz Ünder kimdir?
Cengiz ve Kaan’ın transferi tamamlanırsa, hedefteki 4 takviyeden 2’si gerçekleşmiş olacak. Daha sonra sıra sol bek ve forvet transferine gelecek.
Fanatik
Erdinç Şahin