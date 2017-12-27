Galatasaray’da çifte bomba! Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder

HÜCUM GÜCÜNE KATKI

Erdinç Şahin

Aslan, devre arasında güçlenmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli hedef bir sol bek ama gündemde iki Türk oyuncu var:Sezon başında Bayer Leverkusen'den Milan'a 20 milyon Euro'ya transfer olan, iki kulvarda 20 maçta forma giydi. Milano takımında,performansından uzak kalan ve yeni hocaile anlaşamayan 23 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu, verim alınamayanyerine düşünüyor.İmparator, bir dönem çalıştırdığı Milan ve eski öğrencisiile iyi ilişkilerini kullanarak transfer için bizzat uğraşacak. Sezon başındaRoma'ya transfer olaniçin dekapısı çalınacak. Genç oyuncunun ligde sadece 10 maçta 318 dakika forma şansı bulması, transferin olabilirliğini güçlendiriyor. 21 yaşındaki oyuncu, sol kanada alternatif olarak düşünülüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin hem Hakan hemiçin kulüplerine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.