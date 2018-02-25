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Galatasaray'da çığır açacak uygulama!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, özel bir şirket aracılığıyla sağlanan destekle çığır açacak uygulamayı devreye soktu. Sarı-Kırmızılılar artık maçların ardından kendilerine özel hazırlanan görüntülere ve istatistiklere anında ulaşabiliyor.

Galatasaray'da çığır açacak uygulama!
Habertürk Spor'dan Erhan Telli'nin haberine göre; Süper Lig’de son olarak Bursa’yı 5-0 yenen Galatasaray’ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı takımın başına geçer geçmez önemli bir yeniliğe daha imza atarak, oyuncularının cep telefonlarından rahatlıkla kullanabileceği bir uygulamayı devreye soktu. 
 

HER ADIMLARINI GÖREBİLECEKLER


Teknik analizler ile bireysel performansları değerlendirme konusunda yeni bir çığır açıldı. Özel bir şirket tarafından sağlanan destekle, Avrupa’nın dev takımlarının da faydalandığı bu uygulamayı kullanabilmeleri için her oyuncuya birer şifre verildi. Sisteme cep telefonlarından ya da tabletlerinden giriş yapabilen oyuncular, forma giydikleri maçların hemen ardından kendileri için özel olarak hazırlanan maç görüntülerini, istatistiklerini ve bireysel performansları ile ilgili en ince ayrıntıları görebilme imkanına kavuştu.
 

BÜYÜK KOLAYLIK


Fatih Terim’in de bu sistemle birlikte tüm oyuncularla ilgili görüntü ve bilgilere anında ulaşabildiği ve bu uygulamadan faydalanarak futbolcuların performanslarını detaylı bir şekilde değerlendirdiği belirtildi. Teknik adamın oyuncularının da bu sistemden faydalanmalarından bir hayli memnun olduğu öğrenildi. Uygulama sayesinde birbirleriyle adeta yarışan oyuncuların, performanslarını en üst düzeye çekmeye çalışmaları da takım içi rekabeti olumlu yönde etkileyen bir başka unsur olarak dikkat çekti.
 


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