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Galatasaray’da Disiplin Kurulu’na sevk edilen Fatih Altaylı için karar verildi

Galatasaray'da Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fatih Altaylı için karar verildi. Eski başkan Dursun Özbek ve genel kurul üyeleri hakkında sert ifadeler kullanan Altaylı'ya af çıktı.

Galatasaray’da Disiplin Kurulu’na sevk edilen Fatih Altaylı için karar verildi
Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek ve genel kurul üyeleri hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen Fatih Altaylı için af çıktı.

Habertük yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg TV’deki Spor Saati programında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile genel kurul üyelerine yönelik sözlerinin ağır derecede hakaret söylemi içermesi gerekçesi ile Disiplin Kuruluna verilmişti.
 

"DOLANDIRICI"


Altaylı, Galatasaray’ın eski başkanı Dursun Özbek’e ‘dolandırıcı’, genel kurul üyelerine ise ‘Nuri Alço tarafından ilaçlı gazoz içirilmiş bir genel kurula sahip Galatasaray’ sözlerini sarfetmişti.

Fatih Altaylı’nın durumunu inceleyen Disiplin Kurulu dosyayı kapatarak Altaylı’ya ceza vermeme kararı aldı.


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