Galatasaray’da Disiplin Kurulu’na sevk edilen Fatih Altaylı için karar verildi

"DOLANDIRICI"

Erdinç Şahin

ve genel kurul üyeleri hakkında yaptığı açıklamalar nedeniylena sevk edilen Fatih Altaylı için af çıktı.programındaile genel kurul üyelerine yönelik sözlerinin ağır derecede hakaret söylemi içermesi gerekçesi ile Disiplin Kuruluna verilmişti.Altaylı, Galatasaray’ın eski başkanı Dursun Özbek’e, genel kurul üyelerine isesözlerini sarfetmişti.Fatih Altaylı’nın durumunu inceleyen Disiplin Kurulu dosyayı kapatarak Altaylı’ya ceza vermeme kararı aldı.