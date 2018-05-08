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Galatasaray'da divan kurulu yarın toplanıyor

Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Galatasaray'da divan kurulu yarın toplanıyor
Gayrettepe Dedeman Otel’de Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında düzenlenecek toplantı, saat 13.30’da başlayacak.

Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıkların 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla düzenlenen mali, idari ve sportif raporlarının sunumu, yönetim kurulu tarafından yapılacak. Raporla ilgili denetim kurulunun tespit ve incelemeleri üyelerle paylaşılacak.

Divan kurulu toplantısında ayrıca kulübün 19 Mayıs’ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs’ta yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan isimlerin söz alması bekleniyor.

AA


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