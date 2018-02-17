Galatasaray'da Emmanuel Eboue ve Johan Elmander kararı

Florya
'daki yapılanmayı A'dan Z'ye değiştiren Fatih Terim'in
eski öğrencilerinden Gökhan Zan U-19 Takımı'nın
yardımcı antrenörü oldu.
Necati Ateş
U-14, U-15 ve U-16 takımları ile ilgilenecek. Ekibe son katılan isim Eboue
oldu.
Elmander
de ay sonuna kadar Florya'ya
gelecek. Eboue, Afrika ülkeleri; Elmander ise Kuzey Avrupa
ülkeleri oyuncu izleme görevlerini yapacak.
Bu eski oyuncular ayrıca pozisyona göre hocalık yapacaklar ve haftanın bir günü A Takım'da kendi mevkilerinde görev alan isimlere deneyimlerini aktaracaklar.
(Sabah)
Erdinç Şahin