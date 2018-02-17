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Galatasaray'da Emmanuel Eboue ve Johan Elmander kararı

Eski öğrencilerini Galatasaray'da altyapıların başına getiren Terim, bu isimleri A Takım ile de buluşturacak
 

Galatasaray'da Emmanuel Eboue ve Johan Elmander kararı
Florya'daki yapılanmayı A'dan Z'ye değiştiren Fatih Terim'in eski öğrencilerinden Gökhan Zan U-19 Takımı'nın yardımcı antrenörü oldu.
 
Necati Ateş U-14, U-15 ve U-16 takımları ile ilgilenecek. Ekibe son katılan isim Eboue oldu.

Elmander de ay sonuna kadar Florya'ya gelecek. Eboue, Afrika ülkeleri; Elmander ise Kuzey Avrupa ülkeleri oyuncu izleme görevlerini yapacak.
 
Bu eski oyuncular ayrıca pozisyona göre hocalık yapacaklar ve haftanın bir günü A Takım'da kendi mevkilerinde görev alan isimlere deneyimlerini aktaracaklar.

(Sabah)
 


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