Galatasaray'da Emmanuel Eboue ve Johan Elmander kararı

Erdinç Şahin

'daki yapılanmayı A'dan Z'ye değiştireneski öğrencilerindenyardımcı antrenörü oldu.U-14, U-15 ve U-16 takımları ile ilgilenecek. Ekibe son katılan isimoldu.de ay sonuna kadargelecek.ülkeleri oyuncu izleme görevlerini yapacak.Bu eski oyuncular ayrıca pozisyona göre hocalık yapacaklar ve haftanın bir günü A Takım'da kendi mevkilerinde görev alan isimlere deneyimlerini aktaracaklar.(Sabah)