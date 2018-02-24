Galatasaray'da Eren Derdiyok 5 hafta yok!



DONK'UN DURUMU PAZARTESİ BELLİ OLACAK



SAĞLIK EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Haber Merkezi

Belhanda'nın darbesi ile sakatlanan Eren Derdiyok'un, çekilen MR sonrasında sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiklerinde kontüzyon (ezilme) tespit edilmişti.Galatasaray Sağlık Kurulu, Eren Derdiyok’un tedavisine hemen başlarken golcü oyuncunun 5 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.'un, 5 hafta sonra takıma katılması beklenirken yine'nın sakatladığı ve sol gözünde konjonktiva yırtığı tespit edilen'un ise ne zaman takıma katılıp forma giyecek düzeye geleceği ise Pazartesi günü gireceği testin ardından kesinleşecek.'un Bursaspor karşılaşması sonrası sponsor hastanemizde yapılan tetkik ve muayenesinin ardından sol gözünde konjonktiva yırtığı tespit edilmiştir. Yapılan ilk müdahalesinden sonra taburcu olan oyuncumuzun tedavisine ve takibine başlanmıştır.'