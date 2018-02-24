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Galatasaray'da Eren Derdiyok 5 hafta yok!

Süper Lig'de 5-0'lık Bursaspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok 1 aydan fazla süre sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'da Eren Derdiyok 5 hafta yok!
Belhanda'nın darbesi ile sakatlanan Eren Derdiyok'un, çekilen MR sonrasında sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiklerinde kontüzyon (ezilme) tespit edilmişti.


DONK'UN DURUMU PAZARTESİ BELLİ OLACAK


Galatasaray Sağlık Kurulu, Eren Derdiyok’un tedavisine hemen başlarken golcü oyuncunun 5 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Eren Derdiyok'un, 5 hafta sonra takıma katılması beklenirken yine Belhanda'nın sakatladığı ve sol gözünde konjonktiva yırtığı tespit edilen Donk'un ise ne zaman takıma katılıp forma giyecek düzeye geleceği ise Pazartesi günü gireceği testin ardından kesinleşecek.


SAĞLIK EKİBİNDEN AÇIKLAMA


Ryan Donk'un Bursaspor karşılaşması sonrası sponsor hastanemizde yapılan tetkik ve muayenesinin ardından sol gözünde konjonktiva yırtığı tespit edilmiştir. Yapılan ilk müdahalesinden sonra taburcu olan oyuncumuzun tedavisine ve takibine başlanmıştır.'

 


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