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Galatasaray'da Fatih Terim devrimi: Gheorghe Hagi

Fatih Hoca, kendisinden sonra gelecek teknik direktörü kendi yetiştirecek. Bu konuda ilk olarak Hagi ile temas kuruldu. Terim ayrıca, “mevki antrenörlüğü” kavramını hayata sokarak pilot uygulamasını Şaş, Davala, Zan ve Ateş gibi isimlerle deneyecek.

Galatasaray'da Fatih Terim devrimi: Gheorghe Hagi
Galatasaray’da Fatih Terim’in gelişiyle birlikte taşlar yerinden oynarken, “İmparator” bir kez daha kendi adını taşıyacak bir model için çalışıyor, sarı-kırmızılılarda yeni bir devrim yapmaya hazırlanıyor.
 

MEVKİYE GÖRE ANTRENÖR


Kısa vadede şampiyonluk hedefi için çalışan Terim, orta ve uzun vadeli projelerini de hayata sokmak için ilk olarak teknik heyetle işe başladı. Güçlü ve stratejik bir teknik ekip düşüncesinde olan Fatih Hoca, bugüne kadar dile getirilmeyen bir yapıyı hayata sokacak: Mevki antrenörlüğü...

Galatasaray’da geliştirip, Türk futboluna adapte edilmesi düşünülen plana göre Fatih Terim, kendisinden sonra da sistemin devamı adına kurulacak sistemi ve projeleri uygulayacak bir ekip olmasını istiyor. Dolayısıyla Fatih Hoca, teknik direktör adaylarını da kendi yetiştirecek.
 

YENİ RANDEVU MAYIS'TA


Bu hedef doğrultusunda Terim’in düşündüğü ilk isim Gheorghe Hagi oldu. Rumen teknik adamla irtibat kuruldu. Ancak Viitorul Constanta’nın başında bulunan ve burada başarılı işler yapan Hagi, kısa vadede gelemeyeceğini belirtti. Ancak mayıs ayında yeniden görüşülmek için randevulaşıldı. Levent Şahin, Claudio Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın yanı sıra Gökhan Zan, Necati Ateş gibi isimlerle de “mevki antrenörlüğü”nün pilot çalışması yapılacak.

(Milliyet)


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