Galatasaray'da Fatih Terim devrimi: Gheorghe Hagi

MEVKİYE GÖRE ANTRENÖR

YENİ RANDEVU MAYIS'TA

Erdinç Şahin

’da’in gelişiyle birlikte taşlar yerinden oynarken, “İmparator” bir kez daha kendi adını taşıyacak bir model için çalışıyor, sarı-kırmızılılarda yeni bir devrim yapmaya hazırlanıyor.Kısa vadede şampiyonluk hedefi için çalışan Terim, orta ve uzun vadeli projelerini de hayata sokmak için ilk olarak teknik heyetle işe başladı. Güçlü ve stratejik bir teknik ekip düşüncesinde olan Fatih Hoca, bugüne kadar dile getirilmeyen bir yapıyı hayata sokacak:...Galatasaray’da geliştirip, Türk futboluna adapte edilmesi düşünülen plana göre Fatih Terim, kendisinden sonra da sistemin devamı adına kurulacak sistemi ve projeleri uygulayacak bir ekip olmasını istiyor. Dolayısıyla Fatih Hoca, teknik direktör adaylarını da kendi yetiştirecek.Bu hedef doğrultusunda Terim’in düşündüğü ilk isimoldu. Rumen teknik adamla irtibat kuruldu. Ancak Viitorul Constanta’nın başında bulunan ve burada başarılı işler yapan Hagi, kısa vadede gelemeyeceğini belirtti. Ancak mayıs ayında yeniden görüşülmek için randevulaşıldı.nın yanı sıragibi isimlerle de “mevki antrenörlüğü”nün pilot çalışması yapılacak.(Milliyet)