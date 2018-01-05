Galatasaray’da Fatih Terim’e özel kombine!

EN AZ 8 MAÇLIK OLACAK

Erdinç Şahin

’in dönüşüne sahne olanmaçını 47 bin kişiye oynayantaraftarının bu ilgisini fırsata çevirmeye hazırlanıyor.Ligin ikinci yarısında şampiyonluk yarışındaki rakipleriağırlayacak Sarı-Kırmızılılar yarım sezonluk kombine kart satışa çıkarma kararı aldı.’da şu ana kadar 35 bin kombine satışı gerçekleşti. Taraftarların ligin ikinci yarısı için satışa çıkacak kombinelere büyük ilgi göstereceği ve 40 bin barajının geçileceği tahmin ediliyor.Ocak 2011’de açılan’nda bu sezon en iyi performansını sergileyen9 maçta elde ettiği 8 galibiyet ve 1 beraberlikle ligin iç sahada en başarılı takımı oldu. Sarı-Kırmızılılar 40 bin taraftar ortalaması ile de bu alanda zirvede. Ligde evinde 8 rakibini daha ağırlayacak sarı-kırmızılılar; kupada da’nda çeyrek ve yarı final maçlarına çıkabilir. Satışa çıkacak yarım sezonluk kombinelerle 8-10 maç izlenebilecek.