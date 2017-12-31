Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

HÜCUMUN SOLUNDA OYNAMASI AVANTAJ

Vagner Love için bugüne kadar toplam 30 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Aytemiz Alanyaspor 500 bin euro karşılığında Vagner Love'u almıştı. Brezilyalı oyuncu kariyerinde 446 maçta 228 gol, 82 asistlik performansıyla toplam 310 gole direkt katkı sağladı.

KAAN AYHAN, ASLAN'A YAKIN

EVRA İÇİN ARAŞTIRMA

Senim Tanay

Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre'in gönlündeki ismin ise geçen sezon Alanyaspor’da gol krallığı yaşayan, bu sezon ise çıktığı 14 maçta 10 gol atan Brezilyalıolduğu ortaya çıktı.33 yaşındaki yıldızın hem forvet hem de sol kanatta oynayabilmesi nedeniyle Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis ile iyi bir ikili olabileceğini düşünen Fatih Terim’in, Love’un transferi için girişimde bulunulmasını istediği öğrenildi.Kulübüyle sözleşmesini opsiyonlu olarak 2020 yılına kadar uzatan Brezilyalı golcü için uygun bir bonservis bedelini gözden çıkaran Sarı-Kırmızılılar, Alanyaspor kulübüne takas oyuncu da önerip bu transferi bitirmeyi planlıyor.Takımdaki stoperlerden memnun olmasına rağmen olası bir sakatlık durumunda sıkıntı yaşamak istemeyen Fatih Terim, Milli Takım’dan öğrencisi Kaan Ayhan’ı takımında görmek istiyor.Kulübü Fortuna Düsseldorf’la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kaan için girişimlere başlayan Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki savunmacıyı cüzi bir bonservis bedeliyle kadroya katmak için harekete geçti. Kaan Ayhan’ın da Galatasaray’ı istemesi transferde yönetimin elini güçlendiriyor. Bu transferin kısa sürede bitmesi bekleniyor.Sol bek arayan Galatasaray, bir yandan İnter’de oynayan Dalbart için nabız yoklarken diğer taraftan da Patrice Evra hakkında araştırma başlattı.Son maçına 29 Ekim’de çıkan, taraftara tekme attığı için 10 Kasım’da Marsilya ile sözleşmesi tek taraflı fesh edilen 36 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcunun son durumu hakkında bilgi toplayan Sarı-Kırmızılılar’ın maliyetini düşünerek 6 aylığına bu oyuncuda karar kılabileceği öğrenildi.Boşta olan Evra’nın, Galatasaray’dan gelecek bir teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.