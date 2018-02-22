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Galatasaray'da Fernando takımla birlikte çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Bursaspor’u konuk edecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray'da Fernando takımla birlikte çalıştı
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışmaları ile devam eden çalışmada oyuncular gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynadı.

Antrenmanın ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


FERNANDO ANTRENMANIN TAMAMINDA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI


Dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Fernando Reges, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.



Tedavisi devam eden oyunculardan Jason Denayer, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu yaparken, iki gün önce sol diz iç menisküs ameliyatı olan Cedric Carrasso ise salon çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu çalışmanın ardından yarın akşam oynayacakları Bursaspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.

DHA


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