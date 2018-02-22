Galatasaray'da Fernando takımla birlikte çalıştı



FERNANDO ANTRENMANIN TAMAMINDA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Haber Merkezi

’nde teknik direktöryönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı.Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışmaları ile devam eden çalışmada oyuncular gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynadı.Antrenmanın ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.Tedavisi devam eden oyunculardan, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu yaparken, iki gün önce sol diz iç menisküs ameliyatı olan Cedric Carrasso ise salon çalışmalarına başladı.Sarı-kırmızılı ekip, bu çalışmanın ardından yarın akşam oynayacakları Bursaspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.DHA