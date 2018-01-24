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Galatasaray'da flaş Samuel Eto’o gelişmesi!

Galatasaray’ın transfer radarına giren Eto’o’ya, Brezilya’dan dudak uçuklatan bir teklif geldi. 36 yaşındaki futbolcunun menaceri De Happi ise, “Oyuncum Türkiye’de kalmak istiyor” dedi.

Galatasaray'da flaş Samuel Eto’o gelişmesi!
Galatasaray ile Samuel Eto’o arasındaki flört ciddileşiyor. Teknik patron Fatih Terim’in forvet takviyesi talebi üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılılar’ın radarına, 36 yaşındaki Kamerunlu futbolcu girdi.
 

GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE


Ancak Eto’o’yu takip eden tek kulüp Cim Bom değil. Son olarak Brezilya’dan Flamengo’nun tecrübeli golcüye 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro’luk dudak uçuklatan bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili olarak ulaştığımız Samuel Eto’o’nun menajeri Wilfried De Happi ise “Oyuncum Türkiye’de kalmak istiyor. Önceliğimiz Türkiye’deki teklifler” diyerek, bu transferde Galatasaray’ın 1 adım önde olduğunu işaret etti.


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