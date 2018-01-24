Galatasaray'da flaş Samuel Eto’o gelişmesi!

GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE

Erdinç Şahin

arasındaki flört ciddileşiyor. Teknik patronforvet takviyesi talebi üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılılar’ın radarına, 36 yaşındaki Kamerunlu futbolcu girdi.Ancaktakip eden tek kulüp Cim Bom değil. Son olaraktecrübeli golcüye 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro’luk dudak uçuklatan bir teklif sunduğu ortaya çıktı.Konuyla ilgili olarak ulaştığımız Samuel Eto’o’nun menajeriise “Oyuncum Türkiye’de kalmak istiyor. Önceliğimiz Türkiye’deki teklifler” diyerek, bu transferde Galatasaray’ın 1 adım önde olduğunu işaret etti.