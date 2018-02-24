Galatasaray'da Garry Rodrigues'in performansı dikkat çekiyor



TERİM'LE PERFORMANSI ARTTI

Haber Merkezi

Sarı-kırmızılıların geçen sezonun devre arasında Yunanistan'ın PAOK ekibinden transfer ettiği 27 yaşındaki hücum oyuncusu, takımının önemli kozlarından biri haline geldi.Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın da formasını giyen Rodrigues, Spor Toto Süper Lig'de son maçlarda sarı-kırmızılıların skor yüküne önemli katkıda bulundu.Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 22 maçta 5 kez ağları havalandırma başarısı gösteren Rodrigues, ayrıca takımının bulduğu çok sayıda golün de hazırlayıcısı oldu.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra Garry Rodrigues'in performansındaki artış dikkati çekiyor.Eski teknik direktör Igor Tudor döneminde çıktığı 15 maçta sadece bir gol atabilen Rodrigues, Terim yönetiminde ise 7 müsabakada 4 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.Igor Tudor'un görev süresinin son döneminde ilk 11'deki yerini kaybeden Rodrigues, Terim dönemindeki 7 lig maçının da başlangıç kadrosunda yer alarak, vazgeçilmez oyunculardan biri oldu. Garry Rodrigues, söz konusu 7 müsabakanın 5'inde 90 dakika görev yaptı.AA