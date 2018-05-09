Galatasaray'da gençlik harekatı! İki isim mercek altında...

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşılsa bile kadroya önemli bir revizyon yapmayı planlayan Galatasaray
geleceğin yıldızlarını arıyor... Scout ekibinin, pazar günü Polonya Ligi
'nde oynanan Legia Varşova
-Jagiellonia
karşılaşmasını tribünden izlediği öğrenildi. Cim Bom'un hedefinde iki genç yeteneğin olduğu öğrenildi.
18 YAŞINDA, 18 MAÇTA 3 GOLÜ VAR
Legia formasını giyen Sebastian Szymanski
orta alanın ortasında ve sağ kanatta görev yapıyor. Henüz 18 yaşında olan genç yıldız ligde 18 maçta 3 gol attı. Szymanski'nin 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
10 NUMARA DA GÖREV YAPIYOR
Jagıellonıa'da oynayan Przemyslaw Frankowski
her iki kanatta oynuyor. Zaman zaman 10 numara pozisyonunda da görev yapan 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.
TEKNİK HEYETE SUNULACAK
Scout ekibi önümüzdeki günlerde iki Polonyalı
yıldız için rapor hazırlayarak yönetim ve teknik heyete sunacak. Ardından verilecek ortak karar doğrultusunda futbolcular ve kulüpleriyle görüşülecek.
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Erdinç Şahin