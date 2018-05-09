Galatasaray'da gençlik harekatı! İki isim mercek altında...

18 YAŞINDA, 18 MAÇTA 3 GOLÜ VAR

10 NUMARA DA GÖREV YAPIYOR

TEKNİK HEYETE SUNULACAK

Erdinç Şahin

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşılsa bile kadroya önemli bir revizyon yapmayı planlayangeleceğin yıldızlarını arıyor... Scout ekibinin, pazar günü'nde oynanankarşılaşmasını tribünden izlediği öğrenildi. Cim Bom'un hedefinde iki genç yeteneğin olduğu öğrenildi.Legia formasını giyenorta alanın ortasında ve sağ kanatta görev yapıyor. Henüz 18 yaşında olan genç yıldız ligde 18 maçta 3 gol attı. Szymanski'nin 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.Jagıellonıa'da oynayanher iki kanatta oynuyor. Zaman zaman 10 numara pozisyonunda da görev yapan 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.Scout ekibi önümüzdeki günlerde ikiyıldız için rapor hazırlayarak yönetim ve teknik heyete sunacak. Ardından verilecek ortak karar doğrultusunda futbolcular ve kulüpleriyle görüşülecek.