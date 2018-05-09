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Galatasaray'da gençlik harekatı! İki isim mercek altında...

Scout ekibi, pazar günü Polonya Ligi’nde oynanan Legia Varşova-Jagiellonia karşılaşmasını tribünden izledi. Mercek altına alınan Legia’lı Sebastian Szymanski orta alanda ve sağda oynuyor... Jagiellonia’lı Przemyslaw Frankowski her iki kanatta görev yapıyor. Galatasaray'ın scout ekibi, iki yıldızla ilgili rapor verecek.

Galatasaray'da gençlik harekatı! İki isim mercek altında...
Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşılsa bile kadroya önemli bir revizyon yapmayı planlayan Galatasaray geleceğin yıldızlarını arıyor... Scout ekibinin, pazar günü Polonya Ligi'nde oynanan Legia Varşova-Jagiellonia karşılaşmasını tribünden izlediği öğrenildi. Cim Bom'un hedefinde iki genç yeteneğin olduğu öğrenildi.
 

18 YAŞINDA, 18 MAÇTA 3 GOLÜ VAR


Legia formasını giyen Sebastian Szymanski orta alanın ortasında ve sağ kanatta görev yapıyor. Henüz 18 yaşında olan genç yıldız ligde 18 maçta 3 gol attı. Szymanski'nin 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
 

10 NUMARA DA GÖREV YAPIYOR


Jagıellonıa'da oynayan Przemyslaw Frankowski her iki kanatta oynuyor. Zaman zaman 10 numara pozisyonunda da görev yapan 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.
 

TEKNİK HEYETE SUNULACAK


Scout ekibi önümüzdeki günlerde iki Polonyalı yıldız için rapor hazırlayarak yönetim ve teknik heyete sunacak. Ardından verilecek ortak karar doğrultusunda futbolcular ve kulüpleriyle görüşülecek.

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