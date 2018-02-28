Galatasaray'da her oyuncuya özel egzersiz

Erdinç Şahin

'ndeki antrenmanda her oyuncuya özel bireysel egzersizler yapıldı. Dün akşamkarşı ilk 11'de forma giyen oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular üst vücut ve çabuk kuvvet çalışması gerçekleştirdi.Bu arada, ameliyatının birinci haftası sonunda saha çalışmalarına başladı.ise bugünkü tedavisinin ardından günü salonda kuvvet çalışmasıyla tamamladı. Jason Denayer de bugünkü tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başladı.Sarı-kırmızılılar, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.