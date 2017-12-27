Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Galatasaray da hibrite dönüyor!

Türk Telekom Stadı’nın zeminini beğenmeyen Terim, sahanın hibrit çimle kaplanmasını istedi, yönetim harekete geçti. Mümkün olan en kısa sürede statta çalışmalar başlayacak. Tıpkı Beşiktaş gibi Galatasaray da hibrite dönecek.

Galatasaray da hibrite dönüyor!
Galatasaray’da hibrit devrimi. Fatih Terim’in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla değişim rüzgarına giren Sarı-Kırmızılılar’da gündem bu kez Türk Telekom Stadı’nın zemini.

Fatih hocanın Göztepe maçında gözlemleyip hiç beğenmediği sahanın, tamamen hibrit çimle kaplanmasını istediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Galatasaray Yönetimi, şimdiden birkaç şirketle görüşerek maliyet, süre ve performans araştırması yapmaya başladı. Mümkün olan en kısa sürede hibrit çim çalışmalarının başlayacağı ifade ediliyor. 
 

AYNI ŞİRKETLE ÇALIŞABİLİRLER


Ancak bu işlem için sezon sonuna kadar beklenmesinin de ihtimaller arasında olduğu belirtiliyor. Son olarak Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park’ta hibrit çim sistemine geçerek zemin sorununu kökten çözmüştü. Galatasaray da büyük ihtimalle aynı şirketle çalışarak operasyonu tamamlayacak. 
 
İstanbul çok güzel Giroud!

İstanbul çok güzel Giroud!
Ryan Donk Osmanlıspor yolunda...

Ryan Donk Osmanlıspor yolunda...
Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup resti!

Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup resti!
Schumacher’in talihsiz kazasının üzerinden tam 4 yıl geçti

Schumacher’in talihsiz kazasının üzerinden tam 4 yıl geçti
Maxi Lopez’in kız arkadaşı müziğin sesini fazla açınca polise şikayet ettiler

Maxi Lopez’in kız arkadaşı müziğin sesini fazla açınca polise şikayet ettiler
Futbolcu Umut Bulut umreye gitti

Futbolcu Umut Bulut umreye gitti
Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri

Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri
Roberto Soldado kendini aştı

Roberto Soldado kendini aştı
Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı

Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı
Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi

Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi
Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!

Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!