Galatasaray da hibrite dönüyor!

Galatasaray
’da hibrit devrimi. Fatih Terim’in
teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla değişim rüzgarına giren Sarı-Kırmızılılar’da gündem bu kez Türk Telekom Stadı’nın
zemini.
Fatih hocanın Göztepe
maçında gözlemleyip hiç beğenmediği sahanın, tamamen hibrit çimle kaplanmasını istediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Galatasaray
Yönetimi, şimdiden birkaç şirketle görüşerek maliyet, süre ve performans araştırması yapmaya başladı. Mümkün olan en kısa sürede hibrit çim çalışmalarının başlayacağı ifade ediliyor.
AYNI ŞİRKETLE ÇALIŞABİLİRLER
Ancak bu işlem için sezon sonuna kadar beklenmesinin de ihtimaller arasında olduğu belirtiliyor. Son olarak Beşiktaş
Kulübü, Vodafone Park
’ta hibrit çim sistemine geçerek zemin sorununu kökten çözmüştü. Galatasaray
da büyük ihtimalle aynı şirketle çalışarak operasyonu tamamlayacak.
Erdinç Şahin