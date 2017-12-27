Galatasaray da hibrite dönüyor!

AYNI ŞİRKETLE ÇALIŞABİLİRLER

Erdinç Şahin

’da hibrit devrimi.teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla değişim rüzgarına giren Sarı-Kırmızılılar’da gündem bu kezzemini.Fatih hocanınmaçında gözlemleyip hiç beğenmediği sahanın, tamamen hibrit çimle kaplanmasını istediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçenYönetimi, şimdiden birkaç şirketle görüşerek maliyet, süre ve performans araştırması yapmaya başladı. Mümkün olan en kısa sürede hibrit çim çalışmalarının başlayacağı ifade ediliyor.Ancak bu işlem için sezon sonuna kadar beklenmesinin de ihtimaller arasında olduğu belirtiliyor. Son olarakKulübü,’ta hibrit çim sistemine geçerek zemin sorununu kökten çözmüştü.da büyük ihtimalle aynı şirketle çalışarak operasyonu tamamlayacak.