Galatasaray'da Japon mucizesi: Nagatomo

LATO'YA ARTIK FORMA ÇOK ZOR!

Erdinç Şahin

'da bu sezon'dan sonrate forma giyen 7. isim olanbir haftada kendisini kabul ettirdi, taraftarın sevgilisi oldu.Kupadakirövanşının ardından ligdekimaçında da başarılı bir performans sergileyen, 10.98 km mesafe ile Galatasaray'ın en çok koşan ismi oldu. Japon sol beki 10.49 km ile Donk takip etti.İnter'den fizik olarak hazır gelen Nagatomo önünde oynayan Rodrigues'i de rahatlattı. Bir asist yapan ve bir golü hazırlayan Rodrigues sol kanattaki partneri Nagatomo ile çabuk uyum sağladı. Japon yıldız sergilediği performansla Latovlevici'nin takımda kalma ihtimalini de bitirdi. "18 maçta oynaması halinde sözleşmesi bir yıl uzar'' maddesi bulunan Latovlevici bu sezon 13 kez forma giydi. Terim'in Nagatomo cezalı ya da sakat olmadığı sürece Lato'yu oynatmayı düşünmediği öğrenildi.(Sabah)