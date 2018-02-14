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Galatasaray'da Japon mucizesi: Nagatomo

Soru işaretleriyle gelen Nagatomo iyi performansıyla gündem oldu. Konya ve Antalya maçlarında en çok koşan isim olan tecrübeli oyuncu Rodrigues'in de hücum gücünü yükseltti. Nagatomo'nun performansı Lato'nun kontrat uzatma ihtimalini de bitirdi.

Galatasaray'da Japon mucizesi: Nagatomo
Galatasaray'da bu sezon Carole, Linnes, Latovlevici, Denayer, Tarık ve Hakan Balta'dan sonra sol bekte forma giyen 7. isim olan Yuto Nagatomo bir haftada kendisini kabul ettirdi, taraftarın sevgilisi oldu.

Kupadaki Konyaspor rövanşının ardından ligdeki Antalyaspor maçında da başarılı bir performans sergileyen Nagatomo, 10.98 km mesafe ile Galatasaray'ın en çok koşan ismi oldu. Japon sol beki 10.49 km ile Donk takip etti.
 

LATO'YA ARTIK FORMA ÇOK ZOR!


İnter'den fizik olarak hazır gelen Nagatomo önünde oynayan Rodrigues'i de rahatlattı. Bir asist yapan ve bir golü hazırlayan Rodrigues sol kanattaki partneri Nagatomo ile çabuk uyum sağladı. Japon yıldız sergilediği performansla Latovlevici'nin takımda kalma ihtimalini de bitirdi. "18 maçta oynaması halinde sözleşmesi bir yıl uzar'' maddesi bulunan Latovlevici bu sezon 13 kez forma giydi. Terim'in Nagatomo cezalı ya da sakat olmadığı sürece Lato'yu oynatmayı düşünmediği öğrenildi.

(Sabah)


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