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Galatasaray'da Johan Elmander sürprizi!

Futbolu bıraktığını açıklayan İsveçli yıldız Johan Elmander, Galatasaray'ın Antalya'daki kampını ziyaret etti.

Galatasaray'da Johan Elmander sürprizi!
Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına gelmesinden sonra yardımcılarından birisinin de Sarı-Kırmızılı takımın eski futbolcusu Johan Elmander olacağı öğrenilmişti. 

İsveç takımlarından Orgyrte forması giyen Elmander'in futbolu bırakması, Galatasaray'a geleceği bilgisini kuvvetlendirdi. 

Cim Bom'un eski golcüsü, dün Galatasaray'ın Antalya kampını ziyaret etti. Fatih Terim ve ekibiyle uzun sohbet eden Elmander'le ilgili Sarı-Kırmızılıların resmi twitter hesabından şu ifadelere yer verildi:

Eski oyuncumuz Johan Elmander, Sueno Hotels'de devam ettiğimiz Antalya kampımıza ziyarette bulundu.
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