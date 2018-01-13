Galatasaray'da Johan Elmander sürprizi!

Erdinç Şahin

'inbaşına gelmesinden sonra yardımcılarından birisinin de Sarı-Kırmızılı takımın eski futbolcusuolacağı öğrenilmişti.İsveç takımlarındanfutbolu bırakması,geleceği bilgisini kuvvetlendirdi.Cim Bom'un eski golcüsü, dün Galatasaray'ın Antalya kampını ziyaret etti. Fatih Terim ve ekibiyle uzun sohbet eden Elmander'le ilgili Sarı-Kırmızılıların resmi twitter hesabından şu ifadelere yer verildi:Eski oyuncumuz'de devam ettiğimiz Antalya kampımıza ziyarette bulundu.