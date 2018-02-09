Galatasaray'da kayyum tehlikesi!

EĞER YIL SONU ZARAR AÇIKLANIRSA KAYYUM ATANACAK

KAYYUM NEDİR?

KAYYUM NASIL ATANIR?

KAYYUM NEDEN ATANIR?

KAYYUM ATANDIKTAN SONRA NE OLUR?

Erdinç Şahin

şirketi dün açıklanan bilançosunda 116.9 milyon TL zarar ettiğini açıkladı.4 yıl üst üste zarar ettiği için bu sezon kayyum tehlikesi ile karşı karşıya kalmamak adına kar etmesi gerekenşirketi dün 6 aylık dönem için zarar açıkladı.Galatasaray Sportif AŞ şirketi yıl sonunda da bu zor tablo sonrasında zarar açıklarsa bir sonraki dönemde SPK tarafından bağımsız iki idarecinin atanacak.Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na göre, 5 yıl üst üste zarar açıklayan halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar sona eriyor. Galatasaray Sportif A.Ş. 01.06.2017-31.05.2018 dönemine kadar kara geçmez ise mevzuata göre şirketin yönetimi değişecek.Kayyum kelimesi hukuki karşılığında “Belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse” demektir. Kayyum, genellikle usulsüzlüğe karışan kurumlara veya şirketlere devletin el koymasının ardından atadığı yöneticiye denmektedir. Fakat vasi vesayet altındaki kimsenin hem kendisini hem mal varlığını gözetlemek ve yönetmek, gerekirse de hukuki işlemlerde onu temsil etmek üzere atadığı halde, kayyum sadece belirli işleri görmek ve mal varlığını yönetmek için görevlendirilmektedir.Kayyım olarak da bilinen kişi yani kayyum, bazı durumların oluşmasının ardından mahkemelerce atanıyor. Kayyum olarak mahkemelerce atanan kişiler, kendisine verilen yetki ve görevler kapsamında çalışırlar. Şayet uzun bir süre kendisinden haber alınmayan birisi olursa, geriye kalan mallarının kimse tarafından yönetilmemesi durumunda da, söz konusu malların yönetimi için kayyum atanabilmektedir. Bu durum Türk Medeni Kanunu’nda detaylı olarak belirlenmiş ve açıklanmıştır.Bunun haricinde mal sahibi malını yönetemeyecek durumdaysa ve mallarını yönetmesi için herhangi vekil tayin etmemiş ise, kimsesi yoksa hastaneye ya da bakım evine yattığı süre zarfında mal varlıklarını yönetmek için de kayyum ataması gerçekleştirilebilir.Ölüme bağlı oluşmuş durumlarda; mirasçıların dağınık hallerde olması, adresleri belli olmaması, sağ olup olmadığı belli olmayan veraset ilamı çıkarılana kadar ya da kanuni mirasçıları belli olana kadar mal varlıklarını yönetmek amacıyla kayyum atanabilir.Ölüme bağlı durumlarda; Mirasçılar arasında doğmamış bir cenin bulunması durumunda, ceninin sağ olarak doğup doğmayacağı bilinmediğinden dolayı, cenin doğana kadar kayyum ataması yapılabilir.Özel veya tüzel ortaklıklarda bazı noksanların bulunması, yönetim kurullarının görevden alınması, Genel kurul toplantılarının yapılamaması, yeni yönetim seçilememesi veya seçilmiş yönetim iptal edilmiş olması hallerinde mal varlığının yönetiminin yapılması,Belli bir iş için toplumun genel menfaati için toplanan yardımların, harcama koşul ve şartlarının belli olmasına kadar mal varlığın yönetiminin yapılması için kayyum tayin ediliyor.Şayet bir şirkete kayyum ataması gerçekleştirilirse, o şirket Kamu İhaleleri Kanunu gereği iflas etmiş ya da tasfiye halinde bir şirket olarak gözükmesinden dolayı ihalelere katılmaları yasaklanır. Bunun yanında yurtdışı iş anlaşmaları yapamaz, yapmış olsalar bile devlet tarafından onaylanmaz. Yani eskiden sahip oldukları bazı haklarına el konulmaktadır. Çünkü devlet bu şekilde şirketi denetim altında tutabilmektedir. Örneğin yurtdışı anlaşmalarının iptal edilmesinin yada yapılmamasının nedeni, yurtdışına para çıkışının engellenmesi amacıyladır.